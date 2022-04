Experte in Moskau Russland verliert viele "junge, gut ausgebildete Menschen"

Oleg Buklemishev: Man kann nur noch in einige Länder direkt fliegen – in die Türkei, Georgien und Armenien zum Beispiel. Von dort aus kann man dann weiterreisen, z.B. in die EU. Allerdings werden die Flüge deutlich teurer, weil die Nachfrage steigt. Grundsätzlich kann man also das Land verlassen, aber die Bankkarten funktionieren im Ausland nicht und man darf nur 10.000 Dollar ausführen. Es ist also möglich, aber nicht gerade einfach, das Land zu verlassen.