Gewalttätige Proteste Sri Lankas Regierung erteilt Schießbefehl gegen Demonstranten

Wegen der anhaltenden Ausschreitungen in Sri Lanka weist die Regierung ihre Sicherheitskräfte an, auf gewalttätige Demonstrierende zu schießen, die das Eigentum anderer beschädigen oder Leben in Gefahr bringen.