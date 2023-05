Sechs Faktoren haben sie herausgearbeitet, die zu einer gelungenen Einwanderung führen und gleichzeitig Wachstums- und Innovationsimpulse auslösen, wie Harnoss es formuliert. Die Höhe der Berufsqualifikation ist einer davon, genauso wie die Diversität – also aus wie vielen unterschiedlichen Ländern die Menschen kommen: "Weil es klare Forschungsergebnisse gibt, dass wenn die Diversität der Herkunftsländer höher ist, dass die Menschen dann mehr kognitive Diversität mitbringen, also schlichtweg neuartige Denkmuster mit in unsere Volkswirtschaft hereinbringen", erklärt der Forscher.