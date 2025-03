Bildrechte: picture alliance / Maurizio Gambarini/dpa | Maurizio Gambarini

Die Liste soll in den nächsten Wochen mit den EU-Staaten abgestimmt werden. Demnach ist sie – noch nicht final – hier abrufbar (Englisch).



Laut EU-Kommission betreffen die geplanten Gegenmaßnahmen US-Exporte im Wert von 26 Milliarden Euro. Von einem ähnlichen Betrag geht man aus für die EU-Waren, die den nun in Kraft getretenen US-Zusatzzöllen unterliegen.



Am 1. April könnte es also Aufschläge von 50 Prozent auf US-Produkte wie Whiskey, Jeans oder Motorräder geben. Dabei handelt es sich um die gleichen Gegenmaßnahmen, mit denen die EU schon 2018 reagierte, mit geringeren Auswirkungen auf Preise etwa in Deutschland. Was US-Jeans angeht, lag ihr Einfuhrwert laut dem Statistischen Bundesamt bei nur etwa drei Millionen Euro jährlich. Die wichtigeren Hersteller für den Handel hierzulande sitzen in China, Bangladesch und der Türkei.