Nachschub für Elektromobilität Tschechien plant offenbar Batteriezellenwerk an sächsischer Grenze

Die tschechische Regierung will in Kadaň an der sächsischen Grenze Batterien für Elektroautos produzieren lassen. Der tschechische Industrie- und Handelsminister Karel Havlíček hat laut Frankfurter Allgemeiner Zeitung mit dem Energiekonzern CEZ eine Absichtserklärung unterschrieben. Der Standort könnte auch für VW von großer Bedeutung werden.