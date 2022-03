Andere sind euphorischer. Zum Beispiel Jens Katzek, Geschäftsführer vom Automotive Cluster Ostdeutschland. Er sagt, TTIP wiederzubeleben wäre sinnvoll. "Wir leben in einer völlig neuen Zeit. Und wir müssen uns im Klaren darüber werden, wollen wir unsere wirtschaftliche Abhängigkeit in der Zukunft weiterhin in Russland haben. Da sage ich Ihnen ganz klar: Nein, das will ich nicht. Und das bedeutet, wir brauchen eine neue Weltwirtschaftsordnung, neue Handelsbeziehungen und -abkommen und zwar mit Partnern, die unsere Werte teilen."

Auch beim Institut für Weltwirtschaft in Kiel hält man es für eine gute Idee, die Freihandelsgespräche mit den USA wieder aufzunehmen. Präsident Holger Görg erinnert sich allerdings noch gut an die Mühen der Ebene, die einst endlosen Diskussionen über Detailfragen bei TTIP: "Deswegen würde ich auch dafür plädieren, den Namen in die Schublade zu legen und nochmal ganz von vorne anzufangen und sich nochmal ganz klar Gedanken darüber zu machen, was in einem Handelsabkommen mit den USA geregelt werden sollte und was wir nicht unbedingt regeln müssen. Aus meiner Sicht müsste unbedingt rein, dass wir Zollerleichterungen für Güter haben. Aber auch ganz wichtig, dass man sich den Dienstleistungshandel anschaut. Da gibt es meiner Meinung nach das größte Potenzial."