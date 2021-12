Währungskrise Inflation in der Türkei: Lira auf Rekordtief

Hauptinhalt

Die Türkei steckt in einer Währungskrise. Trotz hoher Inflation senkte die türkische Zentralbank wiederholt ihre Zinsen. Die Landeswährung Lira ist auf einem Rekordtief. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan möchte die Talfahrt schnellstmöglich beenden. Auch, weil die Stimmung in der Bevölkerung zu kippen droht. Am Wochenende kam es in Istanbul zu Protesten gegen die wirtschaftliche Misere.