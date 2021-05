Die größte Benzin-Pipeline in den USA geht nach einem Hacker-Angriff wieder langsam in Betrieb. Allerdings wird es der Betreibergesellschaft Colonial zufolge noch Tage dauern, bis die Benzinverteilung in den USA über das 9.000 Kilometer lange Röhrensystem wieder das übliche Niveau erreicht hat. Branchenexperten gehen davon aus, dass die Kraftstoff-Lager in den USA in zwei Wochen wieder aufgefüllt sind.

Lange Schlangen an den Zapfsäulen

Tatsächlich werden aus dem Südosten der USA weiterhin Engpässe an Tankstellen gemeldet. In US-Medien wurden teils chaotische Szenen und lange Schlangen an den Zapfsäulen gezeigt. Die US-Verbraucherschutzbehörde CPSC warnte angesichts des Chaos davor, Benzin in Plastiktüten abzufüllen. Zuvor waren entsprechende Bilder in sozialen Netzwerken zu sehen. Verkehrsminister Pete Buttigieg rief die Bevölkerung grundsätzlich zur Ruhe auf. Die Regierung verstehe zwar die Sorgen der Menschen. "Aber Hamstern macht es nicht besser."

Der Engpass hatte in den vergangenen Tagen sowohl zu leeren Tanks als auch zu den höchsten Spritpreisen in den USA seit 2014 geführt. Nach Angaben eines US-amerikanischen Marktanalysten waren am Mittwochabend Ortszeit im Bundesstaat North Carolina 70 Prozent der Tankstellen ohne Benzin und in Virginia 53 Prozent. Auch in anderen Bundesstaaten im Südosten habe es Engpässe gegeben. Der Weltmarkt reagiert mit einem Anstieg der Preise für Rohöl und Benzin.

Größte Pipeline der USA betroffen

Durch die Colonial-Leitungen fließt normalerweise fast die Hälfte der Kraftstoff-Versorgung der US-Ostküste an Benzin, Diesel und Kerosin. Das Unternehmen hatte nach dem Angriff am vergangenen Freitag mit einem Erpressungstrojaner bestimmte Systeme vom Netz genommen. Weitere Hintergründe zu dem Angriff sind weitgehend unbekannt.