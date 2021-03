Auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) warnte vor einer globalen Wasserkrise. Sie kündigte am Sonntag in Berlin für den 1. Juli eine internationale Ministerkonferenz in Bonn an, um die für 2030 vereinbarten Entwicklungsziele in Bezug auf Wassers als Lebensgrundlage noch zu erreichen. Es sei schnell zu handeln, sagte die SPD-Politikerin: "Beim Wasser gerät die Weltgemeinschaft zunehmend in eine Situation der Extreme." Der Wasserbedarf steige weltweit, während der Klimawandel in vielen Regionen zu längeren Dürren führe.