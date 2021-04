Der Weg für den Brexit-Handelspakt ist frei. Das Europaparlament stimmte dem Vertragswerk mit 660 von 697 abgegebenen Stimmen endgültig zu. Das teilte Parlamentspräsident David Sassoli am Mittwoch mit. Fünf Parlamentarier stimmten demnach dagegen, 32 hätten sich enthalten. Damit kann der mehr als 1.000 Seiten starke Vertrag voraussichtlich zum 1. Mai in Kraft treten. Die Abstimmung hatte bereits am Dienstagabend online stattgefunden, die Ergebnisse wurden aber erst am Mittwoch veröffentlicht.