Oleg Buklemishev: Es ist nicht meine Aufgabe, dies hier an der Universität zu diskutieren, und ich bin durch das Gesetz der Universität nicht berechtigt, politische Angelegenheiten zu diskutieren. Ich vermeide also solche Diskussionen, und ich halte es für richtig, dass es so eine Regelung gibt.



In der Öffentlichkeit kann ich bestimmte Wörter nicht sagen, sei es in sozialen Netzwerken oder in den Medien. Das ist verboten und es wurden schon Strafanzeigen gegen die Leute gestellt, die sich in bestimmter Art und Weise äußern oder diese Wörter im öffentlichen Diskurs verwenden.



Es ist also nicht das Thema, das in den Medien breit diskutiert wird, und wenn es diskutiert wird, wird meist einseitig die offizielle Sichtweise dargestellt, Gegendarstellungen und andere Meinungen werden nicht abgebildet.