Blaue Karte EU /Blue Card EU Die EU versucht mit ihrer "blauen Karte" in Anlehnung an die "Green Card" der USA seit mehr als einem Jahrzehnt, hochqualifizierte Fachkräfte wie Ingenieure, Informatiker oder Ärzte anzulocken. Der Erfolg blieb wegen hoher Hürden aber hinter den Erwartungen zurück. Viele Kandidaten gingen weiter lieber in die USA oder nach Kanada.