Silke Wagler: Ihr Modelabel ist ein Ergebnis der Einheit

Was genau diese Veränderung brachte? Sie überlegt kurz und sagt – die Wende: "Ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal im Alsterhaus in der Stoffabteilung war. Ich glaub, ich hab da einen ganzen Tag zugebracht, das war natürlich so ein kreativer Super-GAU, wo man dann an die Stoffe kam. Also ich glaube das war auch diese Explosion, die mich auch dazu gebracht hat, mich selbstständig zu machen nach diesem ganzen Mangel und diesem ganzen Aushelfen." Solch tolle Seiden, Samt oder Spitze habe es zuvor ja gar nicht zu kaufen gegeben.

Silke Wagler hätte in Hamburg Karriere machen können, sicher auch in Paris. Doch Wagler setzte von Anfang auf Leipzig. 1990 eröffnete sie hier ihren ersten Laden in einem besetzten Haus in der Schulze-Delitzsch-Straße im Eisenbahnstraßenviertel: "Also das Geschäft war völlig runtergekommen. Da war ein Lager für Konsumwerbemittel drin und da waren kistenweise rote Mainelken. Und diese Nelken habe ich auf meinen ersten Kleidern verarbeitet." So habe sie ihr DDR-Trauma "sozusagen vernäht".