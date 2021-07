Ausbildungsmarkt in Mitteldeutschland In diesen Regionen und Berufen gibt es noch freie Lehrstellen

Den Bewerberinnen und Bewerber gegenüber steht die Zahl der offenen Stellen. Sowohl in Thüringen (plus 1,3 Prozent) als auch in Sachsen-Anhalt (plus 3,7 Prozent) haben Unternehmen zwischen Oktober 2020 und Juni 2021 mehr Ausbildungsplätze angeboten als im Vorjahreszeitraum. In Sachsen ist die Zahl leicht gesunken, um 0,1 Prozent.