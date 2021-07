Seit gestern abend sorgt das Tief "Arno" für viel Regen in Mitteldeutschland. Nach Angaben des MDR-Wetterstudios zieht das Regenfeld am Vormittag langsam in die Mitte Deutschlands und sorgt in weiten Teilen Thüringens und Sachsen-Anhalts für ergiebigen Regen.

Schon am Donnerstagabend hatten die Unwetter in mehreren Regionen Deutschlands Keller und Straßen unter Wasser gesetzt. Betroffen waren vor allem Teile von Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg.

Aber auch im Vogtland kamen in der Nacht an einigen Orten bis zu 50 Liter Regen zusammen. Dort meldeten Bad Elster am Morgen 56 Liter und Taltitz bis Vormittag 80 Liter. Auf der bayerischen Seite des Vogtlands in Hof wurden sogar 83 Liter Regen in der Nacht verzeichnet.