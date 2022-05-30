Юля Пшенична: Мої німецькі тижні

Наразі я тут одна з двома доньками. Тож, як ми живемо, з якими проблемами та питаннями стикаємось тут, і як їх вирішуємо, я буду вам регулярно розповідати. Вже маю невеликий, але власний, досвід і відповіді на щоденні життєві питання, які я знаходила за допомогою моїх нових німецьких друзів (які стали справжніми Янголами-Охоронцями нашій родині), інтернету, допитливості, досвіду інших та вірним українським друзям, які поруч (або не поруч), любов і підтримку яких, я відчуваю кожну хвилину!

Але спочатку декілька слів про мене і мою історію.

Моє життя, як і життя всіх українців розділилося на «до» і «після» 24 лютого. Утім, мій 2022 рік почав мене випробовувати, коли у січні від раку помер мій коханий чоловік (22 роки разом) і батько моїх дітей. Відтак, я залишилася сама з двома доньками - Катериною (16 років) та Маргаритою (6 років). Наш дім у Києві. За тиждень до війни я захворіла, тому відправила Марго до моїх батьків, які мешкають у середмісті столиці. Ми з Катериною залишилися в нашій квартирі на Оболоні. 23 лютого, після майже двох місяців після смерті мого чоловіка, я наважилася вийняти його речі з шафи та почати їх перебирати. Утомлена фізично і морально, я лягла спати о 2 ночі на дивані у вітальні. Близько п'ятої ранку я прокинулася від дивних звуків - щось голосно летіло. Мені стало дуже страшно і я побігла до доньки в кімнату. Вона вже прокинулась і не розуміла, що відбувається. У фейсбуці ми прочитали, що почалася війна. Чесно кажучи, спочатку я дуже розгубилася і не знала, що робити. Ми вляглися з Катею на її ліжко, накрилися ковдрою і намагалися заснути, щоб не чути нову реальність. За декілька годин я зрозуміла, що час щось робити. Телевізор розказував про напад Росії. Наш тривожний рюкзак і сумка з документами вже декілька тижнів були готові. Я не хотіла залишати свій дім і думала, що ми переживемо це все тут.Я не знала, як я буду працювати (до цього моменту була програмним директором на 4 телеканалі) і що робити далі. Зранку мені зателефонували мої батьки та сказали, щоб ми їхали до них. До довідки - наш будинок крайній на Оболоні, з нього видно Вишгород, Київську ГЕС, а за декілька сот метрів під землею проходить газопровод. Я вирішила - ми їдемо в центр до батьків, адже в гіршому випадку могло статися жахливе - Оболонь може бути затоплена, газопровод вибухнути, а наш дім вражений ракетою (так, я той ще панікер). Тим більше, моя мала Марго вже була там, а я дуже хотіла бути з усією родиною разом. З 9 поверху я спускалася сходами, боючись, шо ліфт може зупинитись. Заволала сирена і я ледь не повернулася назад, але все ж вивезла автівку з гаражу, швидко заскочила до неї зі старшою та сумками і ми поїхали незвично порожнім Києвом у центр. Вже потім я згадала про не вимкнений холодильник з продуктами, не перекриту воду і, таку вже класичну, каструлю з супом. Але тоді я могла думати тільки про те, щоб якнайшвидше і безпечніше дістатися до батьків.

На щастя ми безпечно доїхали і наступні три тижні нашого спільного життя стали днем сурка. Прокинувшись зранку я готувала сніданок і мчала до магазину, щоб купити щось,щоб поїсти. Дуже часто я поверталася під звуки сирени і тоді моє серце отримувало таке кардіо, яке я не мала б на найкрутішому тренуванні. Далі день проходив у коридорі, де ми постелили матрац і під час сирен ховались там. Мій батько (82 роки) дуже хвора людина і переміщатись у бомбосховище (яке до речі, було в жахливому і не пристосованому для прихистку стані) для нього було нереально. Ми залишалися вдома. Мої друзі весь час питали мене - чому ти з дітьми не виїжджаєш у безпеку, на Західну Україну? Чесно - я вірила, що у нас є своя маленька безпека (така собі зона відносного комфорту) і разом ми витримаємо все. Мій чоловік казав - Бог написав долю кожної людини ще до її народження, тому, я вірила в те, що якщо у нас все буде добре - то буде і тут, а якщо погано - то ми нікуди не втечемо від цього. Ще одним аргументом того, що 3 тижні війни я залишалася з дітьми в Києві - нам не було куди їхати. Щодня новини приносили страшні звістки про загиблих в дорозі. Тепер я розумію, що чекала своєї долі. Рівно через 3 тижні після початку війни, у четвер, коли ми з дітьми лягли спати, пролунав тедефонний дзвінок. Це телефонував друг і колега-спортсмен мого покійного чоловіка, який сказав, що має можливість допомогти мені з влаштуванням в Німеччині. Міжнародна федерація ветеранського п'ятиборства, в якій був мій чоловік, має багато друзів і німецькі спортсменки запропонували свою допомогу сім'ям українських біженців у Німеччині. Сказати, що мені було легко прийняти рішення вирушити в іншу країну - не сказати нічого. Мої діти плакали й не хотіли вирушати із нашої хиткої, та умовної безпеки в невідомість. Батько дуже переживав, і тільки моя мама сказала, що варто це зробити. Ніч я зважувала всі за і проти. 18 березня, у п’ятницю зранку я прийняла рішення їхати, близько 18 години ми з дітьми та двома торбами були на вокзалі. Величезний уклін волонтерам, які навіть під звуки сирен психологічно, морально, фізично та перекусами допомагали на вокзалі! Ми ледь втиснулися до вагону. В одному купе нас було 13 людей (2 з яких мали особливі потреби/інваліди, а також деклька тварин).

До речі, вже потім, у Німеччині, я порахувала скільки сирен ми пережили в Києві під час свого перебування: за 22 дні – 159 повітряних тривог, в середньому 7 – 8 страхів за своє життя на добу.

Намагаючись хоч якось поспати, ми зустріли ранок суботи - 19 березня у Польщі. Саме цього дня Марго виповнилось 7 років - цей день народження вона ніколи не забуде, коли купа, ще вчора, незнайомих людей вітали малу, даруючи хто що міг - маленькі солодощі, печиво та надзвичайно добрі слова і побажання. Ми дісталися до прикордонного Хелму, де нарешті змогли ковтнути свіжого повітря та розім'яти кінцівки. Ніколи не думала, що рюкзак і сумка можуть стільки важити!) На вокзалі нас зустріли польські волонтери і з їхньою допомогою ми дісталися до Варшави. На той момент квитків до Берліна вже не було, тому ми взяли безкоштовні квитки на завтра. Ніч в хостелі і зранку поїзд на Берлін. Дякуємо всім, хто допоміг та підтримав на шляху до безпеки! Але далі на нас чекали зовсім нові турботи та питання.

1 тиждень | 20.03 – 27.03

Німеччина. Поселення, адаптація, перша реєстрація, мовні курси (спроба №1), пошук квартири та українсько-німецька дружба, скріплена борщем.

Діставшись Берліна нас дуже приємно вразило, наскільки все добре організовано для українських біженців – безліч волонтерів, які охоче допомагали, можливість поїсти та взяти необхідні речі. Там, на вокзалі я та моя старша донька взяли безкоштовні сім картки для мобільних телефонів. Ми сіли на поїзд до Halle (Saale), невеликого містечка (колишня Східна Німеччина) з неймовірною історією та культурою і більше ніж тисячолітньою історією (українські переселенці-знавці кажуть, що місто дуже схоже на Львів). До речі, саме тут народився великий композитор Ф.Й. Гайдн. Саме в Halle (назва міста) (Saale – назва річки, на якій збудовано місто) ми мали розпочати своє нове життя. На вокзалі нас зустріли друзі, які приїхали раніше за нас і жили тут вже декілька днів. Німецькі фрау Beata и Susanna (наші Янголи-Охоронці), які взялися допомагати нам, вимушеним біженцям з України, домовились із власником готелю на околиці міста про наше безкоштовне там проживання, допоки ми не знайдемо постійне житло. Так як ми приїхали до міста в неділю, то жоден магазин не працював (вже потім я дізналась, що на вихідних працює магазин на вокзалі Hauptbahnhof, а дрібниці можна купити на заправках – утім дорожче). Втомлені важкою триденною дорогою ми перекусили і полягали спати.

Ранок понеділка відзначився походом до іміграційного офісу (Am Stadion 5) для першої реєстрації. Через велику кількість людей нам довелося стояти в черзі 2 години (хоч інші люди казали, що нам дуже пощастило і чергу тут займають від 6 ранку). Зареєструвавшись, ми отримали тимчасові документи, термін на відвідування соціальної служби на 7 квітня, довідкову інформацію щодо пошуку квартири та по 200 євро допомоги на кожного з нас.

Розпочалось наше спокійне (в плані безпеки, але аж ніяк не в плані темпоритму) життя! Я завжди вважала себе дуже організованою людиною, яка щодня має чіткий план дій і тримає все під контролем. Однак тут, я зрозуміла, що мене треба клонувати хоча б тричі, щоб вчасно, точно і правильно все робити. Я не знаю, як би ми впоралися без допомоги наших любих фрау! Мій величезний мінус – незнання німецької мови, їх величезний плюс – дружелюбність і терпіння вислуховувати мої жалюгдні спроби відтворити німецьку (яку дуже недбало вчила 25 років тому), до речі більшість німців чудово говорять англійською.

Тож, план на цей тиждень був такий: турбота про дітей, пошук житла, вивчення німецької, повсякденні рутинні клопоти, зустрічі з німецькими друзями (які люб’язно, не зважаючи на неймовірну велику кількість власних справ, приділяли нам час і допомагали) та знайомство з містом.

Так мій щоденний розпорядок дня того тижня виглядав наступним чином:

Зранку нехитрий сніданок (до речі в Німеччині я стикнулась із тим, що не знала що готувати). Така звична для нас гречка – її просто не було в жодному німецькому магазині, але потім я дізналась, що її можна купити в російському магазині в центрі міста (там принципово не купила), а потім знайшла східний магазин біля нашого готелю, де і гречки і інших круп було у величезній кількості та асортименті.

Поки старша донька мала онлайн навчання, ми з молодшою ходили гуляти на дитячий майданчик та в парк. Неймовірна природа, річка, лебеді, качки, які гуляли просто по доріжках для людей, співи птахів, зелені дерева та травичка, фантастичні давні церкви – все це було наче іншим світом після життя в коридорі у постійному страху. Потроху ми приходили до тями, хоч і здригалися від шуму літаків, гелікоптерів та різких звуків схожих на вибухи. Фантомні сирени звучали у мене в голові, а справжні я чула в своєму телефоні (так і не видалила їх, поїхавши з України, бо хотіла знати, що відбувається в моїй країні, у моїх друзів та батьків). Постійне читання новин з різноманітних українських чатів і сайтів про війну, спілкування з близькими та переживання за їх безпеку, стануть для нас постійними супутниками у мирному житті тут. Мінімум двічі на день я зв’язувалась по вайберу з батьками і ми підтримували одне одного.

Далі - обід, прогулянка (дитячий майданчик/парк), спілкування/навчання з дітьми, друзі, онлайн батьки, пошук квартири, німецька, намагання привести свою зовнішність у прийнятний вигляд, легка вечеря, щвидкий душ та сон.

Повертаючись до теми фінансів - якщо вам потрібно обміняти валюту (долари, бо гривню не міняють), то це можна зробити в банку в двох кроках від вокзалу (Hans-Dietrich-Genscher-Platz 2 Hauptbahnhof, 06112 Halle (Saale). В магазинах також, окрім готівкових євро, можна розрахуватися картками українських банків (не знаю, як інші банки, але з приватом проблем з розрахунком не було - списують євро з гривневої картки по курсу дня).

Щодо пересування містом – не забувайте українські паспорти, бо з ними проїзд безкоштовний, без них – штраф (якщо не помиляюсь, 60 євро). Наразі безкоштовний проїзд в Німеччині доступний українцям - автобусами, трамваями, міжміськими електричками, а от швидкісними поїздами (ICЕ) – ні (тільки коли людина вперше приїхала, та їй потрібно дістатися місця свого перебування (утім потрібно уточнювати).

Декілька слів про носіння масок – наразі (станом на 26.04, коли я пишу цей текст) маски потрібно носити тільки в громадському транспорті. У магазинах, кафе та інших місцях суспільного користування масковий режим відмінили, утім, ті, хто хоче убезпечити себе носять їх скрізь.

Величезну інформаційну підтримку я знайшла у телеграмі в групі «Допомога українцям в Halle (Saale). Там біженці діляться корисною інформацією, задають питання та знаходять відповіді.