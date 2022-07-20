Юля Пшенична: Тиждень кольорових експериментів | Частина 4

Після багатьох тижнів суцільної метушні, хаосу, біганини та щогодинних моніторингів інформаційного простору (новин з України, на жаль, здебільше невтішних) прийшло розуміння того, що потрібно уповільнитись і, нарешті, відчути своє життя (насолоджуючись його мирним і, більш менш, спокійним перебігом)! Тож, наступнийN-ний тиждень я зосередилась на тому, щоб ввести в наше життя (моє і дітей) дещо інше - цікаве та трохи відволікаюче від зовнішніх стресів. 7 днів у різних кольорах – наш новий досвід та експеримент. Їжа, одяг, зайняття, дозвілля – щодень іншого кольору!

1-ий день - Жовтий

Жовтий Bildrechte: Conrad Weigert/MDR Перший день експерименту (спойлер – як і всі наступні, кольорові) приємно здивував і вразив. Настрій піднявся, адже окрім глобальних, життєво важливих дій, у нас з’явилася маленька прикольна мета, яка стала своєрідним квестом, що допоміг побачити те, на що ми, зазвичай, не звертали увагу. Окрім цього, пошук продуктів та речей відповідного кольору допоміг «підчистити» холодильник і знайти в ньому помираючий лимон (іди сюди!) і свіжий, але зовсім забутий сир. Зранку, збираючись, швиденько відшукали одяг, в якому були елементи жовтого (шалено цьому зраділи) і скомбінували його з сьогоднішнім гардеробом. Свою звичайну щоденну їжу ми урізноманітнили продуктами жовтого кольору, які були у нас вдома - какао з жовтої банки, банан, пшоняна каша, жовте яблуко, ромашковий чай з медом.

Юля Пшенична Bildrechte: Julia Pshenychna/MDR А ще пошук предметів жовтого кольору перетворився на справжню гру, в яку ми з дітьми із задоволенням грали, скорочуючи час на сидіння в телефоні. Плюс – знайшли і перебрали деякі речі. Змагаючись один з одним, кожен з нас намагався знайти якомога більше жовтих речей якнайшвидше. Перемогла, як завжди - дружба!

Гуляючи вулицею ми також шукали жовтий колір, запам’ятали що німецькою - це Gelb, а логотип Deutsche Post також цього кольору. Діти точно знають тепер, що потрібно викидати в жовтий контейнер для сміття - пластик та упаковку.

Після ігор мама, тобто я, знайшла час на читання жовтої книги, яка тепер є моєю настільною, адже це підручник з німецької мови).

Перед сном послухали Beatles «Yellow submarine» (до речі, в Халле є дуже цікавий музей Beatles), дізналися переклад цієї пісні та задоволені пішли спати, очікуючи на наступний кольоровий день.

2 день – Помаранчевий

Помаранчевий Bildrechte: Conrad Weigert/MDR Наступний день був спрямований на помаранчевий колір. Відкриттям став морквяний суп з каррі та чай з куркумою, фаворитами – цитрусові (якщо так далі піде - потрібно писати книгу рецептів різнокольорових блюд – настільки це цікаво та смачно!)). В якості культурної програми розглядали картини Ван Гога «Соняшники», виявилось що їх аж 11, шукали в них відмінності. І вже традиційним стало полювання на помаранчеві речі)

3 день – Червоний

Червоний Bildrechte: Conrad Weigert/MDR Борщ! Запросили сусідів на гостини та презентували їм одну з головних страв української кухні.

Так як червоний- символ вогню, енергії, руху, то влаштували спорт відпочинок – грали у м’яча в парку та влаштували довгу пішохідну прогулянку.

4 день – Зелений

Зелений Bildrechte: Conrad Weigert/MDR Особисто я дуже люблю зелений колір, тому в нашій домівці превалюють предмети цього кольору. Так що це був день найбільшої кількості речей відповідного кольору за тиждень). Культурною програмою став похід до ботанічного саду, який справив чудове враження!

5 день - Коричневий

Коричневий Bildrechte: Conrad Weigert/MDR День землі, адже коричневий у мене асоціюється саме з нею. Привіт горішки, какао та гречка). А ще нарешті посадили в горщик паросток з вазону, якийсь хтось викинув на вулицю (і до якого дуже довго не доходили руки).

6 день – Синій

Синій Bildrechte: Conrad Weigert/MDR Мабудь, найскладніший для планування їжі, адже на згадку мені спадав тільки коктейль Маргарита, який зовсім не вписувався в наше меню, настрій і життя. Згадали про їжу синього кольору і трохи побалували себе синіми ягодами. От з чим не виникло проблем – так це з активністю – провели час на річці Заале (на якій збудовано місто Хаале), яка є неймовірно живописною завдяки паркам, старовинним спорудам довкола та великою кількістю мостів.

7 день - Білий

Привіт риба, а точніше уха (нарешті мої діти її граючись з’їли))!

Білий Bildrechte: Conrad Weigert/MDR Культурно збагачувались Генделем (через перуку білого кольору ми записали його до нашої компанії цього білого дня). Раніше молодша Марго вперто називала Генделя (пам»ятник якому стоїть на центральній площі міста Марктплац і який народився тут, у Халлє) суддею, через ту ж саму перуку. Однак тепер, після відвідання музею нашого героя дня, вона точно знає, що це – великий німецький композитор!

Білий – це колір чистоти, тому всі ми дружно зайнялися прибиранням і на кінець дня наша домівка була майже ідеальною!