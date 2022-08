Julia Pshenychna: Sanduhr | Teil 5

Sanduhr von Julia Pshenychna Bildrechte: Julia Pshenychna/MDR

Ganz am Anfang meines Aufenthalts in Deutschland habe ich, um nicht für eine Schlange an der Kasse verantwortlich zu sein, weil ich überaus lange die Geldstücke mit mir unbekanntem Wert zählen muss, die Münzen zu Hause gesammelt und den Einkauf stets mit Geldscheinen bezahlt. Nachdem sich reichlich Geldstücke angesammelt hatten, beschloss ich, diese zusammenzurechnen (leider war das Endergebnis nicht berauschend) und eben dabei fiel mir deren Rückseite mit unterschiedlichen Bilder auf. Durch Recherche im Internet erfuhr ich viel Interessantes über die Euromünzen. Es stellt sich heraus, dass jede Landesrückseite der Münze besonders ist. So hielt ich in meinen Händen Euromünzen, die in nahezu allen Ländern der EU geprägt worden waren! Darüber hinaus zeigte sich, dass man unter diesen Münzen einen wahren Schatz für Sammler finden kann – außerordentlich seltene Münzen (in kleiner Auflage herausgegeben, von einzelnen Ländern oder mit Mängeln). Einen solchen Glücksgriff habe ich bisher nicht getan, aber dank dieses Hobbys weiß ich immer bis auf den Cent, wie viele Münzen ich bei mir habe und woher sie sind. Und bislang habe ich auch die Hoffnung nicht aufgegeben, auf eine

2-Euromünze mit Grace Kelly zu stoßen.