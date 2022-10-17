Мої німецькі тижні | Частина 7 | Холодно

В Німеччині дуже (дуже дуже дуже) економне ставлення до тепла, гарячої води (та й холодної теж) і до опалення. Адже все це коштує надзвичайно дорого. В опалювальний сезон, в житлових будинках з 10 вечора до 5 ранку опалення та бойлери для гарячої води вимикаються (тобто ми користуємось теплом та гарячою водою, що нагрілися за день). В інший час можна регулювати термостати на батареях, самостійно встановлюючи рівень температури.

Провітрювання

Bildrechte: dpa Якби не було прохолодно, жителі цієї країни вкрай рідко користуються електрообігрівачами, через високу вартість електроенергії. Натомість вони регулярно провітрюють приміщення, що не тільки запобігає появі плісняви але є корисною навичкою для здоров’я. Я знайшла цікаву пораду – коли в холодний час ми відкриваємо вікна для провітрювання, потрібно повністю відключати опалення на цей час. Адже, якщо вентиль термостату не встановлено в положення «0» (на режим «Захист від замерзання»), то холодне зовнішнє повітря змушує радіатор споживати більше енергії та посилено виробляти тепло, яке тут же «виходить» через відкрите вікно. Ще одна особливість – коли після інтенсивного провітрювання стає холодно, багато хто помилково підвищує температуру в системі опалення. Але в цьому немає потреби: якщо ви встановите регулятор термостату в попереднє положення, повітря в кімнаті швидко нагріється до тієї температури, яка була раншіе.

Постільна білизна

Bildrechte: IMAGO / Westend61 Якщо влітку щільний текстиль радять не використовувати, то взимку він стає надійним способом зробити кімнату більш теплою. Важливим є і тип тканини. Наприклад, тонкий атлас і шифон не затримують тепло – достатньо вийти зі спальні на 5 – 10 хвилин, як постільна білизна з цих матеріалів одразу стає прохолодною. А от: трикотаж, махрові тканини та інший цупкий текстиль -довше збергігают тепло.

Речі, які дарують тепло.

Взимку варто використовувати теплі тканини по максимуму: стелимо килим на підлогу, накриваємо ліжко теплим пледом або ковдрою, накидаємо на диван і крісло декілька подушок і прикриваємо покривалом. Текстиль буде зберігати в собі тепло та поступово віддавати його в оточуюче середовище домівки. Кімната без текстилю охолоджується за 1 – 2 години, а приміщення з ним тримає тепло впродовж 3 -5 годин. Особисто я на підвіконня та під балконні двері поклала махрові рушники, щоб навіть невеличка частинка холодного повітря несанкціоновано не потрапила до нашого помешкання :). До речі, мій маленький особистий лайфхак (сподіваюсь я правильно роблю)) - я відкриваю двері приміщення, де розташований котел бо там завжди спекотно і це тепле повітря потроху дістається до інших куточків квартири.

Атмосферні, функціональні та теплі дрібнички.

Чудовими засобом швидко та тепло заснути є грілка (чиста совість, відсутність переживань за близьких, що залишились в Україні та щодня наражаються на смертельну небезпеку, або просто залізні нерви), наповнена гарячою водою, піжама та шкарпетки.

Bildrechte: dpa Німці обожнюють свічки, які взимку не тільки роблять атмосферу домівки затишною, але і потихеньку гріють приміщення. І звичайно, теплі зігріваючі (безалкогольні) напої допоможуть підтримати комфортне тепло в організмі. Мій улюблений зимовий чай – імбирний (чайна ложка тертого корню імбирю + чайна ложка меду + лимонний сік) – чудово зігріває та захищає організм від вірусів.

Вуличний одяг

Окрім того, що кожен німець яскраво і сміливо виражає себе в одязі (часом поєднуючи те, що не можна поєднати, адже усім байдуже, як зреагує хтось на твій зовнішній вигляд), комфорт та зручність – здається, головні критерії вибору вбрання більшості місцевих жителів. Таке відчуття, що всі німці загартовані з дитинства, адже вони, порівняно з нами, легше вдягаються і при цьому не замерзають. Діти без шапочок весною та восени – норм. Їхній теплообмін вражає (ні, не вражає – я захоплююсь ним!) –вони вже з дитинства загартовані та здатні спокійно та комфортно насолоджуватись будь-якою погодою. Наприкінці вересня діти в хорті (заклад подовженого дня) бігають у футболках та шортах, а деякі пані на вулицях спокійно дефілюють у босоніжках (хоч на вулиці + 10 і я вже вбралася в тепле худі та синтапонову жилетку).

Bildrechte: Getty Images До речі, переїхавши до Німеччини, я була здивована наскільки швидко тут змінюєтся температура повітря за день. Так зранку (6 година) може бути + 5 С, а вже вдень + 25 (включаючи штормовий вітер та дощ)). Дуже складно вгадати з одягом, щоб зранку не замерзнути, а вдень не носити в руках куртку. Багатошаровість одягу, вітровки і шарфи – секретна зброя, для комфортного перебування поза домівкою. Вітровка, як і резинові чоботи та дощовики – це взагалі те, що в Україні майже не користується попитом (принаймні для дорослих), тут – це речі першої необхідності в перехідні сезони (весна/осінь).