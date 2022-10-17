Мої німецькі тижні | Частина 7 | Холодно
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Тиждень за тижнем наблизив нас до першої осені тут,в Німеччині. Після спекотного літа ми підійшли до осіннього сезону - похолодання, дощів, а зовсім скоро відчуємо на собі справжній зимовий холод. Як економно та ефективно утеплити себе і свою оселю, використовуючи досвід німців – про це далі.
В Німеччині дуже (дуже дуже дуже) економне ставлення до тепла, гарячої води (та й холодної теж) і до опалення. Адже все це коштує надзвичайно дорого. В опалювальний сезон, в житлових будинках з 10 вечора до 5 ранку опалення та бойлери для гарячої води вимикаються (тобто ми користуємось теплом та гарячою водою, що нагрілися за день). В інший час можна регулювати термостати на батареях, самостійно встановлюючи рівень температури.
Провітрювання
Якби не було прохолодно, жителі цієї країни вкрай рідко користуються електрообігрівачами, через високу вартість електроенергії. Натомість вони регулярно провітрюють приміщення, що не тільки запобігає появі плісняви але є корисною навичкою для здоров’я. Я знайшла цікаву пораду – коли в холодний час ми відкриваємо вікна для провітрювання, потрібно повністю відключати опалення на цей час. Адже, якщо вентиль термостату не встановлено в положення «0» (на режим «Захист від замерзання»), то холодне зовнішнє повітря змушує радіатор споживати більше енергії та посилено виробляти тепло, яке тут же «виходить» через відкрите вікно. Ще одна особливість – коли після інтенсивного провітрювання стає холодно, багато хто помилково підвищує температуру в системі опалення. Але в цьому немає потреби: якщо ви встановите регулятор термостату в попереднє положення, повітря в кімнаті швидко нагріється до тієї температури, яка була раншіе.
Постільна білизна
Якщо влітку щільний текстиль радять не використовувати, то взимку він стає надійним способом зробити кімнату більш теплою. Важливим є і тип тканини. Наприклад, тонкий атлас і шифон не затримують тепло – достатньо вийти зі спальні на 5 – 10 хвилин, як постільна білизна з цих матеріалів одразу стає прохолодною. А от: трикотаж, махрові тканини та інший цупкий текстиль -довше збергігают тепло.
Речі, які дарують тепло.
Взимку варто використовувати теплі тканини по максимуму: стелимо килим на підлогу, накриваємо ліжко теплим пледом або ковдрою, накидаємо на диван і крісло декілька подушок і прикриваємо покривалом. Текстиль буде зберігати в собі тепло та поступово віддавати його в оточуюче середовище домівки. Кімната без текстилю охолоджується за 1 – 2 години, а приміщення з ним тримає тепло впродовж 3 -5 годин. Особисто я на підвіконня та під балконні двері поклала махрові рушники, щоб навіть невеличка частинка холодного повітря несанкціоновано не потрапила до нашого помешкання :). До речі, мій маленький особистий лайфхак (сподіваюсь я правильно роблю)) - я відкриваю двері приміщення, де розташований котел бо там завжди спекотно і це тепле повітря потроху дістається до інших куточків квартири.
Атмосферні, функціональні та теплі дрібнички.
Чудовими засобом швидко та тепло заснути є грілка (чиста совість, відсутність переживань за близьких, що залишились в Україні та щодня наражаються на смертельну небезпеку, або просто залізні нерви), наповнена гарячою водою, піжама та шкарпетки.
Німці обожнюють свічки, які взимку не тільки роблять атмосферу домівки затишною, але і потихеньку гріють приміщення. І звичайно, теплі зігріваючі (безалкогольні) напої допоможуть підтримати комфортне тепло в організмі. Мій улюблений зимовий чай – імбирний (чайна ложка тертого корню імбирю + чайна ложка меду + лимонний сік) – чудово зігріває та захищає організм від вірусів.
Вуличний одяг
Окрім того, що кожен німець яскраво і сміливо виражає себе в одязі (часом поєднуючи те, що не можна поєднати, адже усім байдуже, як зреагує хтось на твій зовнішній вигляд), комфорт та зручність – здається, головні критерії вибору вбрання більшості місцевих жителів. Таке відчуття, що всі німці загартовані з дитинства, адже вони, порівняно з нами, легше вдягаються і при цьому не замерзають. Діти без шапочок весною та восени – норм. Їхній теплообмін вражає (ні, не вражає – я захоплююсь ним!) –вони вже з дитинства загартовані та здатні спокійно та комфортно насолоджуватись будь-якою погодою. Наприкінці вересня діти в хорті (заклад подовженого дня) бігають у футболках та шортах, а деякі пані на вулицях спокійно дефілюють у босоніжках (хоч на вулиці + 10 і я вже вбралася в тепле худі та синтапонову жилетку).
До речі, переїхавши до Німеччини, я була здивована наскільки швидко тут змінюєтся температура повітря за день. Так зранку (6 година) може бути + 5 С, а вже вдень + 25 (включаючи штормовий вітер та дощ)). Дуже складно вгадати з одягом, щоб зранку не замерзнути, а вдень не носити в руках куртку. Багатошаровість одягу, вітровки і шарфи – секретна зброя, для комфортного перебування поза домівкою. Вітровка, як і резинові чоботи та дощовики – це взагалі те, що в Україні майже не користується попитом (принаймні для дорослих), тут – це речі першої необхідності в перехідні сезони (весна/осінь).
Резюмуючи все вищенаписане мною, та взявши до уваги багатий місцевий досвід, я сподіваюсь, що він допоможе нам, українцям, які поки тут перебувають, впоратись із сезонним похолоданням і почувати себе тепло, впевнено та комфортно за будь-якої погоди (звичайно, ретельно вивчаючи німецьку мову та поважаючи і люблячи цю країну, яка дозволила нам бути тут). Саме цього я всім нам і бажаю! Перемоги нам і тепла!