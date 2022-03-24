Чи дозволяється українським біженцям працювати?

від MDR AKTUELL

Stand: 24. березня 2022, 18:43 Год.

Ein Schild weist den Weg zur Agentur für Arbeit.
Bildrechte: dpa

Dürfen ukrainische Geflüchtete arbeiten?

Dürfen ukrainische Geflüchtete arbeiten?

Dass sich Geflüchtete in Deutschland sofort einen Job suchen können, ist nicht selbstverständlich. Bei ukrainischen Kriegsflüchtlingen ist das anders.

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Не можна вважати само собою зрозумілим, що біженці в Німеччині можуть негайно шукати роботу. З українськими біженцями ситуація інакша. Навіть дозвіл на тимчасове проживання, виданий місцевим імміграційним офісом вже пов’язаний з дозволом на роботу. Однак за ствердженням Федерального міністерства праці важливо, щоб у документі дійсно був запис «працевлаштування дозволено» / „Erwerbstätigkeit erlaubt“. Це означає, що ви можете претендувати на постійні посади в компанії, створити власну компанію або працювати позаштатним працівником за оплату.

Федеральний міністр праці Хубертус Хайль вже заявив, що люди з України будуть максимально швидко і ефективно інтегровані на ринок праці. Найкращий спосіб знайти роботу в Німеччині - через службу працевлаштування агентства зайнятості (також англійською мовою):

Для людей, які приїжджають з інших країн Федеральне агентство зайнятості / Bundesagentur für Arbeit (arbeitsagentur.de)

Агентство з працевлаштування також надає підтримку безкоштовними курсами або інструктажами, якщо вам не вистачає важливої ​​кваліфікації для початку роботи. Мовний бар’єр часто стає на заваді. Для вивчення німецької мови українські біженці можуть брати участь у так званих інтеграційних курсах. Курс безкоштовний для людей, які отримують державні пільги. Додаткова інформація (також англійською та російською мовами):

BAMF – Федеральне управління з питань міграції та біженців – Інтеграційні курси

В Німеччині існує мінімальна зарплата. Зараз це трохи менше десяти євро (9,82 євро). Федеральний уряд погодився з підвищенням мінімальної заробітної плати до дванадцяти євро цього року. Будь-хто, хто відчуває, що йому платять не так, як було домовлено заздалегідь, або якщо його праця невідповідно оплачується, може отримати допомогу від Fair Integration Initiative (також англійською мовою).

Чесна інтеграція (faire-integration.de)

Однак іноземці не можуть легко практикувати всі професії. Кожен, хто працював в Україні, наприклад, лікарем, вчителем чи вихователем, має спочатку підтвердити свою кваліфікацію. Інформацію про це можна знайти на порталі визнання Федерального міністерства освіти (також російською та англійською мовами):

Портал підтвердження кваліфікацій (anerkennung-in-deutschland.de)

Оскільки процедура визнання може бути тривалою та складною, радимо отримати консультацію (безкоштовно) у мережі Інтеграція через кваліфікацію. Тільки в Саксонії, Саксонії-Ангальті та Тюрингії існує 15 консультаційних центрів. Огляд та додаткову інформацію (також англійською мовою) можна знайти на цій сторінці:

Network IQ - Головна сторінка - network-iq

Відповідальне федеральне міністерство на своєму веб-сайті (також російською та українською мовами) зібрало часті запитання та відповіді до тем роботи та соціального забезпечення:

BMAS – Війна в Україні: Інформація від BMAS

"Sprechen Sie deutsch" steht auf einer Tafel
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Поради щодо вивчення німецької мови

Поради щодо вивчення німецької мови

Німецька мова взагалі вважається важкою для вивчення мовою. РедакціяMDR розмовляла з Крістіан Оберлендер про підводні камені німецької мови та запитала про поради, які допоможуть у навчанні.

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Frauen, Jugendliche und Kinder laufen mit Taschen und Koffern auf dem Hauptbahnhof Leipzig zur Registrierungsstelle. Es sind Flüchtlinge aus der Ukraine, die in Leipzig Schutz suchen und am 16.3. mir einem Sonderzug ab Görlitz ankamen.
Права на зображення: News5

Інформація для біженців з України Прибуття в Саксонію, Саксонію-Ангальт, Тюрингію

Прибуття в Саксонію, Саксонію-Ангальт, Тюрингію

Ласкаво просимо! Безпечне місце, мабуть, найважливіше для людей із зон бойових дій. Але далі виникають інші питання. Де я можу жити? На що мені жити? Хто допоможе, коли я хворий? Ми хочемо запропонувати орієнтування.

Cтаття

інші теми

Ein Schild weist den Weg zur Agentur für Arbeit.
Bildrechte: dpa

Dürfen ukrainische Geflüchtete arbeiten?

Dürfen ukrainische Geflüchtete arbeiten?

24.03.2022 | 18:42 Uhr

Dass sich Geflüchtete in Deutschland sofort einen Job suchen können, ist nicht selbstverständlich. Bei ukrainischen Kriegsflüchtlingen ist das anders.

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Tipps zum Deutschlernen

Tipps zum Deutschlernen

24.03.2022 | 17:51 Uhr

Deutsch gilt gemeinhin als eine schwere Sprache. Mit Christian Oberländer sprach der MDR über die Tücken der deutschen Sprache und fragte nach Tipps, die beim Lernen helfen.

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Поради щодо вивчення німецької мови

Поради щодо вивчення німецької мови

24.03.2022 | 17:51 Год.

Німецька мова взагалі вважається важкою для вивчення мовою. РедакціяMDR розмовляла з Крістіан Оберлендер про підводні камені німецької мови та запитала про поради, які допоможуть у навчанні.

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Eine Nachrichtensprecherin steht im Studio 8 min
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Центральна Німеччина-коротко про головне | 24.03.2022

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24.03.2022 | 17:07 Uhr

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https://www.mdr.de/nachrichten/willkommen-ukraine/audio-1989612.html

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Mitteldeutschland kompakt | 24.03.2022

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24.03.2022 | 16:32 Год.

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