Чи дозволяється українським біженцям працювати?

Не можна вважати само собою зрозумілим, що біженці в Німеччині можуть негайно шукати роботу. З українськими біженцями ситуація інакша. Навіть дозвіл на тимчасове проживання, виданий місцевим імміграційним офісом вже пов’язаний з дозволом на роботу. Однак за ствердженням Федерального міністерства праці важливо, щоб у документі дійсно був запис «працевлаштування дозволено» / „Erwerbstätigkeit erlaubt“. Це означає, що ви можете претендувати на постійні посади в компанії, створити власну компанію або працювати позаштатним працівником за оплату.

Федеральний міністр праці Хубертус Хайль вже заявив, що люди з України будуть максимально швидко і ефективно інтегровані на ринок праці. Найкращий спосіб знайти роботу в Німеччині - через службу працевлаштування агентства зайнятості (також англійською мовою):

Агентство з працевлаштування також надає підтримку безкоштовними курсами або інструктажами, якщо вам не вистачає важливої ​​кваліфікації для початку роботи. Мовний бар’єр часто стає на заваді. Для вивчення німецької мови українські біженці можуть брати участь у так званих інтеграційних курсах. Курс безкоштовний для людей, які отримують державні пільги. Додаткова інформація (також англійською та російською мовами):

В Німеччині існує мінімальна зарплата. Зараз це трохи менше десяти євро (9,82 євро). Федеральний уряд погодився з підвищенням мінімальної заробітної плати до дванадцяти євро цього року. Будь-хто, хто відчуває, що йому платять не так, як було домовлено заздалегідь, або якщо його праця невідповідно оплачується, може отримати допомогу від Fair Integration Initiative (також англійською мовою).

Однак іноземці не можуть легко практикувати всі професії. Кожен, хто працював в Україні, наприклад, лікарем, вчителем чи вихователем, має спочатку підтвердити свою кваліфікацію. Інформацію про це можна знайти на порталі визнання Федерального міністерства освіти (також російською та англійською мовами):

Оскільки процедура визнання може бути тривалою та складною, радимо отримати консультацію (безкоштовно) у мережі Інтеграція через кваліфікацію. Тільки в Саксонії, Саксонії-Ангальті та Тюрингії існує 15 консультаційних центрів. Огляд та додаткову інформацію (також англійською мовою) можна знайти на цій сторінці: