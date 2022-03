Dürfen ukrainische Geflüchtete arbeiten?

Dass sich Geflüchtete in Deutschland sofort einen Job suchen können, ist nicht selbstverständlich. Bei ukrainischen Kriegsflüchtlingen ist das anders. Schon die vorläufige Aufenthaltserlaubnis der örtlichen Ausländerbehörde ist mit einer Arbeitserlaubnis verbunden. Wichtig ist laut Bundesarbeitsministerium allerdings, dass auf dem Dokument tatsächlich der Eintrag "Erwerbstätigkeit erlaubt" steht. Damit kann man sich sowohl auf feste Stellen etwa in einem Unternehmen bewerben als auch ein eigenes Unternehmen gründen oder freiberuflich auf Honorarbasis arbeiten.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat bereits angekündigt, die Menschen aus der Ukraine so schnell und gut es geht, in den Arbeitsmarkt zu intergieren. Eine Anstellung findet man in Deutschland am besten über die Arbeitsvermittlung der Arbeitsagentur (auch auf Englisch):