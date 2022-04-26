Гаряча лінія України в районі Заале

Чи потрібно реєструватися в імміграційній службі? Як я можу пройти інтеграційний або мовний курс? Де я можу отримати довідку про лікування? Це лише частина питань, які виникають у біженців з України.

З вівторка, 26 квітня 2022 року, в районі Заалекрайс з цією метою працюватиме "гаряча лінія" з питань біженців з Україні, для біженців будуть доступні чотири співробітники для вирішення їхніх питань. Але на гарячу лінію можуть звертатися і приватні особи, які хочуть запропонувати житлову площу чи щось подарувати.