Гаряча лінія України в районі Заале

від MDR AKTUELL

стан: 26. квітня 2022, 18:09 Год.

Schloss Merseburg
Bildrechte: Wolfgang Kubak

Ukraine-Hotline im Saalekreis

Ukraine-Hotline im Saalekreis

Muss man sich bei der Ausländerbehörde registrieren? Wie kann man einen Integrations- oder Sprachkurs absolvieren? Wo bekommt man einen Krankenbehandlungsschein?

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Чи потрібно реєструватися в імміграційній службі? Як я можу пройти інтеграційний або мовний курс? Де я можу отримати довідку про лікування? Це лише частина питань, які виникають у біженців з України.

З вівторка, 26 квітня 2022 року, в районі Заалекрайс з цією метою працюватиме "гаряча лінія" з питань біженців з Україні, для біженців будуть доступні чотири співробітники для вирішення їхніх питань. Але на гарячу лінію можуть звертатися і приватні особи, які хочуть запропонувати житлову площу чи щось подарувати.

телефон: 03461 40 2229

Понеділок: 9:00 – 12:00 та 13:30 – 15:30

вівторок: 9:00 – 12:00 та 13:30 – 18:00

Середа: 9:00 – 12:00 та 13:30 – 15:30

Четвер: 9:00 – 12:00 та 13:30 – 15:30

П’ятниця: 9:00 – 12:00

Plattenbau von außen (Fassade)
Права на зображення: MDR/Stefanie Reinhardt

Як знайти житло?

Як знайти житло?

Для біженців, які прибувають, міста і земельні райони, як правило, створюють центри первинного прийому біженців. Люди, які зараз тікають з України, не зобов’язані  жити в такому закладі через свій статус захисту.

Cтаття
Frauen, Jugendliche und Kinder laufen mit Taschen und Koffern auf dem Hauptbahnhof Leipzig zur Registrierungsstelle. Es sind Flüchtlinge aus der Ukraine, die in Leipzig Schutz suchen und am 16.3. mir einem Sonderzug ab Görlitz ankamen.
Права на зображення: News5

Інформація для біженців з України Прибуття в Саксонію, Саксонію-Ангальт, Тюрингію

Прибуття в Саксонію, Саксонію-Ангальт, Тюрингію

Ласкаво просимо! Безпечне місце, мабуть, найважливіше для людей із зон бойових дій. Але далі виникають інші питання. Де я можу жити? На що мені жити? Хто допоможе, коли я хворий? Ми хочемо запропонувати орієнтування.

Cтаття
Ein Zug steht auf einem Gleis.
Права на зображення: dpa

Квиток вартістю 9 євро стартує 1 червня

Квиток вартістю 9 євро стартує 1 червня

Транспортні асоціації Саксонії, Саксонії-Ангальт та Тюрингії припускають, що продаж квитка вартістю 9 євро може стартувати з 1 червня.

Cтаття

інші теми

Schloss Merseburg
Bildrechte: Wolfgang Kubak

Ukraine-Hotline im Saalekreis

Ukraine-Hotline im Saalekreis

26.04.2022 | 18:09 Uhr

Muss man sich bei der Ausländerbehörde registrieren? Wie kann man einen Integrations- oder Sprachkurs absolvieren? Wo bekommt man einen Krankenbehandlungsschein?

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Mikrofon im Studio mit Audio-Archiv Piktogramm
Права на зображення: MDR/Imago

Аудіоархів

Аудіоархів

26.04.2022 | 16:48 Год.

Ви можете знайти всі аудіо тут.

Cтаття
Eine Nachrichtensprecherin steht im Studio 5 min
Bildrechte: MDR
5 min

Центральна Німеччина-коротко про головне | 26.04.2022

Центральна Німеччина-коротко про головне | 26.04.2022

26.04.2022 | 16:18 Uhr

Новини з регіону українською мовою.

MDR AKTUELL Di 26.04.2022 15:35Uhr 05:22 min

https://www.mdr.de/nachrichten/willkommen-ukraine/audio-2014898.html

Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Audio

Mitteldeutschland kompakt | 26.04.2022

Mitteldeutschland kompakt | 26.04.2022

26.04.2022 | 15:29 Uhr

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Ein Zug steht auf einem Gleis.
Права на зображення: dpa

Квиток вартістю 9 євро стартує 1 червня

Квиток вартістю 9 євро стартує 1 червня

26.04.2022 | 14:44 Год.

Транспортні асоціації Саксонії, Саксонії-Ангальт та Тюрингії припускають, що продаж квитка вартістю 9 євро може стартувати з 1 червня.

Cтаття
Ein Zug steht auf einem Gleis.
Bildrechte: dpa

9-Euro-Ticket startet am 1. Juni

9-Euro-Ticket startet am 1. Juni

26.04.2022 | 14:42 Uhr

Транспортні асоціації Саксонії, Саксонії-Ангальт та Тюрингії припускають, що продаж квитка вартістю 9 євро може стартувати з 1 червня.

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