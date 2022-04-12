Dresden Навчальна тривога 13 квітня в рамках регулярних перевірок системи
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Завтра о 15:00 у Дрездені зазвучать сирени чергової навчальної тривоги. Оскільки в місті зараз проживають тисячі людей, які втекли з України, їх завчасно інформують іноземною мовою про навчальну тривогу, щоб зменшити рівень зайвого страху.
Завтра о 15:00 у Дрездені зазвучать сирени чергової навчальної тривоги.
Оскільки в місті зараз проживають тисячі людей, які втекли з України, їх завчасно інформують іноземною мовою про навчальну тривогу, щоб зменшити рівень зайвого страху.
Якщо Ви приймаєте у власному приватному приміщенні біженців, ми просимо Вашої допомоги, щоб Ви вчасно передали інформацію про навчальну тривогу. На веб-сайті Пожежної охорони м. Дрезден (Feuerwehr Dresden) є додаткова важлива інформація щодо системи сповіщення про сирену, включаючи аудіоприклади.
Навчальна тривога проводиться чотири рази на рік для перевірки всіх 200 систем. Сигнал може тривати 12 секунд. Звуковий сигнал спочатку лунає за фазою наростання, потім утримується на одному рівні і далі потроху слабшає. У кінці — лунає гонг, схожий на той, що можна почути на вокзалах чи в аеропортах.
Навчальна тривога не має нічого спільного з попередженням чи небезпекою. Муніципальне управління захисту від пожеж та катастроф (Brand- und Katastrophenschutzamt) регулярно тестує систему оповіщення населення, щоб переконатися, що вона працює належним чином.
Наступні дати увімкнення навчальної тривоги в Дрездені – 13 липня та 12 жовтня 2022 року.