Dresden Навчальна тривога 13 квітня в рамках регулярних перевірок системи

від MDR AKTUELL

стан: 12. квітня 2022, 14:40 Год.

Завтра о 15:00 у Дрездені зазвучать сирени чергової навчальної тривоги. Оскільки в місті зараз проживають тисячі людей, які втекли з України, їх завчасно інформують іноземною мовою про навчальну тривогу, щоб зменшити рівень зайвого страху.

Sirene auf einem Dach
Bildrechte: dpa

Dresden Probealarm am 13. April innerhalb der regulären Anlagentests

Probealarm am 13. April innerhalb der regulären Anlagentests

Morgen um 15 Uhr, ertönen in Dresden die Sirenen zum regulären Probealarm.

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Завтра о 15:00 у Дрездені зазвучать сирени чергової навчальної тривоги.

Оскільки в місті зараз проживають тисячі людей, які втекли з України, їх завчасно інформують іноземною мовою про навчальну тривогу, щоб зменшити рівень зайвого страху.

Якщо Ви приймаєте у власному приватному приміщенні біженців, ми просимо Вашої допомоги, щоб Ви вчасно передали інформацію про навчальну тривогу. На веб-сайті Пожежної охорони м. Дрезден (Feuerwehr Dresden) є додаткова важлива інформація щодо системи сповіщення про сирену, включаючи аудіоприклади.

Ein neues Fahrzeug des Katastrophenschutzes fährt durch die Innenstadt (Aufnahme mit langer Verschlusszeit).
Пожежне депо Bildrechte: dpa

Навчальна тривога проводиться чотири рази на рік для перевірки всіх 200 систем. Сигнал може тривати 12 секунд. Звуковий сигнал спочатку лунає за фазою наростання, потім утримується на одному рівні і далі потроху слабшає. У кінці — лунає гонг, схожий на той, що можна почути на вокзалах чи в аеропортах.

Навчальна тривога не має нічого спільного з попередженням чи небезпекою. Муніципальне управління захисту від пожеж та катастроф (Brand- und Katastrophenschutzamt) регулярно тестує систему оповіщення населення, щоб переконатися, що вона працює належним чином.

Наступні дати увімкнення навчальної тривоги в Дрездені – 13 липня та 12 жовтня 2022 року.

www.dresden.de/sirenen

www.dresden.de/feuerwehr

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Sirene auf einem Dach
Bildrechte: dpa

Dresden Probealarm am 13. April innerhalb der regulären Anlagentests

Probealarm am 13. April innerhalb der regulären Anlagentests

12.04.2022 | 14:51 Uhr

Morgen um 15 Uhr, ertönen in Dresden die Sirenen zum regulären Probealarm.

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Eine Nachrichtensprecherin steht im Studio 8 min
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