Завтра о 15:00 у Дрездені зазвучать сирени чергової навчальної тривоги.

Оскільки в місті зараз проживають тисячі людей, які втекли з України, їх завчасно інформують іноземною мовою про навчальну тривогу, щоб зменшити рівень зайвого страху.

Якщо Ви приймаєте у власному приватному приміщенні біженців, ми просимо Вашої допомоги, щоб Ви вчасно передали інформацію про навчальну тривогу. На веб-сайті Пожежної охорони м. Дрезден (Feuerwehr Dresden) є додаткова важлива інформація щодо системи сповіщення про сирену, включаючи аудіоприклади. Пожежне депо Bildrechte: dpa

Навчальна тривога проводиться чотири рази на рік для перевірки всіх 200 систем. Сигнал може тривати 12 секунд. Звуковий сигнал спочатку лунає за фазою наростання, потім утримується на одному рівні і далі потроху слабшає. У кінці — лунає гонг, схожий на той, що можна почути на вокзалах чи в аеропортах.

Навчальна тривога не має нічого спільного з попередженням чи небезпекою. Муніципальне управління захисту від пожеж та катастроф (Brand- und Katastrophenschutzamt) регулярно тестує систему оповіщення населення, щоб переконатися, що вона працює належним чином.