Weil sich tausende aus der Ukraine geflüchtete Menschen in der Stadt befinden, werden diese in ihren Unterkünften vorab fremdsprachig über den Hintergrund des Probealarms informiert, um unnötige Ängste zu vermeiden.

Den Probealarm gibt es viermal pro Jahr zur Überprüfung aller 200 Anlagen. Zu hören ist ein 12 Sekunden dauerndes Signal. Es besteht aus kurzem Anschwellen, Halten und Abschwellen. Am Ende kommt noch ein Gong, ähnlich dem auf Bahnhöfen oder Flughäfen.

Die nächsten Probealarm-Termine in Dresden sind am 13. Juli und am 12. Oktober 2022.