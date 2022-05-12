Тюрингія Ерфуртське вітальне агентство призначає зустрічі

від MDR AKTUELL

стан: 12. травня 2022, 19:33 Год.

Menschen genießen den Sommerabend an der Gera und der Krämerbrücke in Erfurt.
Bildrechte: imago images/Christoph Worsch

Türingen Erfurter Willkommenagentur vergibt jetzt Termine

Erfurter Willkommenagentur vergibt jetzt Termine

Die Erfurter Willkommensagentur (Ewa) für ukrainische Flüchtlinge will künftig jeden Dienstag nach Terminen beraten. Wartezeiten sollen so vermieden werden.

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Ерфуртське вітальне агентство (Ewa) має на меті у майбутньму консультувати біженців на  зустрічах щовівторка. Як повідомили у місті, це допоможе уникнути очікування та ефективніше використовувати час розмови.

Причина – постійна кількість біженців, які прибувають до Ерфурта. Біженці можуть зареєструватися в Welcome Agency в будинку соціальних служб – тоді місто Ерфурт може надати їм житло. З іншого боку, соціальна служба сплачує відрахування – 150 євро на дорослого і 100 євро на дитину. Крім того, біженці отримують соціальні картки та сімейний квиток, за допомогою якого певними послугами чи пропозиціями можна користуватися дешево або безкоштовно.

 З понеділка по п’ятницю, з 9.00 до 11.30

Телефон: 0361-655267662

Frauen, Jugendliche und Kinder laufen mit Taschen und Koffern auf dem Hauptbahnhof Leipzig zur Registrierungsstelle. Es sind Flüchtlinge aus der Ukraine, die in Leipzig Schutz suchen und am 16.3. mir einem Sonderzug ab Görlitz ankamen.
Права на зображення: News5

Інформація для біженців з України Прибуття в Саксонію, Саксонію-Ангальт, Тюрингію

Прибуття в Саксонію, Саксонію-Ангальт, Тюрингію

Ласкаво просимо! Безпечне місце, мабуть, найважливіше для людей із зон бойових дій. Але далі виникають інші питання. Де я можу жити? На що мені жити? Хто допоможе, коли я хворий? Ми хочемо запропонувати орієнтування.

Cтаття
Flüchtlinge aus der Ukraine werden nach ihrer Ankunft am Hauptbahnhof von Mitarbeitern der Caritas und freiwilligen Helfern mit Lebensmitteln und Getränken versorgt.
Bildrechte: dpa

Хто допомагає? Огляд місцевих асоціацій та ініціатив, які підтримують біженців

Хто допомагає? Огляд місцевих асоціацій та ініціатив, які підтримують біженців

Тут ви знайдете клуби та організації, які допомагають українцям.

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інші теми

Menschen genießen den Sommerabend an der Gera und der Krämerbrücke in Erfurt.
Bildrechte: imago images/Christoph Worsch

Türingen Erfurter Willkommenagentur vergibt jetzt Termine

Erfurter Willkommenagentur vergibt jetzt Termine

12.05.2022 | 19:32 Uhr

Die Erfurter Willkommensagentur (Ewa) für ukrainische Flüchtlinge will künftig jeden Dienstag nach Terminen beraten. Wartezeiten sollen so vermieden werden.

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Eine Ärztin mit Tablett bei einer Videosprechstunde
Права на зображення: dpa

Саксонія Створено пункт обслуговування лікарів-біженців

Створено пункт обслуговування лікарів-біженців

12.05.2022 | 16:46 Год.

Саксонська земельна асоціація медиків створила центр обслуговування лікарів, які втекли з України.

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Eine Ärztin mit Tablett bei einer Videosprechstunde
Bildrechte: dpa

Sachsen Servicestelle für ukrainische Ärzte eingerichtet

Servicestelle für ukrainische Ärzte eingerichtet

12.05.2022 | 16:45 Uhr

Eine Servicestelle für geflüchtete Ärzte aus der Ukraine hat die Sächsische Landesärztekammer eingerichtet.

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Mikrofon im Studio mit Audio-Archiv Piktogramm
Права на зображення: MDR/Imago

Аудіоархів

Аудіоархів

12.05.2022 | 16:38 Год.

Ви можете знайти всі аудіо тут.

Cтаття
Eine Nachrichtensprecherin steht im Studio 5 min
Bildrechte: MDR
5 min

Центральна Німеччина-коротко про головне | 26.04.2022

Центральна Німеччина-коротко про головне | 26.04.2022

12.05.2022 | 16:35 Uhr

Новини з регіону українською мовою.

MDR AKTUELL Di 26.04.2022 15:35Uhr 05:22 min

https://www.mdr.de/nachrichten/willkommen-ukraine/audio-2014898.html

Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Audio
Eine Nachrichtensprecherin steht im Studio 4 min
Bildrechte: MDR
4 min

Центральна Німеччина-коротко про головне | 12.05.2022

Центральна Німеччина-коротко про головне | 12.05.2022

12.05.2022 | 16:16 Uhr

Новини з регіону українською мовою.

MDR AKTUELL Do 12.05.2022 15:36Uhr 04:10 min

https://www.mdr.de/nachrichten/willkommen-ukraine/audio-2028026.html

Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Audio