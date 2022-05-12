Ерфуртське вітальне агентство (Ewa) має на меті у майбутньму консультувати біженців на зустрічах щовівторка. Як повідомили у місті, це допоможе уникнути очікування та ефективніше використовувати час розмови.

Причина – постійна кількість біженців, які прибувають до Ерфурта. Біженці можуть зареєструватися в Welcome Agency в будинку соціальних служб – тоді місто Ерфурт може надати їм житло. З іншого боку, соціальна служба сплачує відрахування – 150 євро на дорослого і 100 євро на дитину. Крім того, біженці отримують соціальні картки та сімейний квиток, за допомогою якого певними послугами чи пропозиціями можна користуватися дешево або безкоштовно.