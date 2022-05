Die Erfurter Willkommensagentur (Ewa) für ukrainische Flüchtlinge will künftig jeden Dienstag nach Terminen beraten. Wie die Stadt mitteilte, sollen damit Wartezeiten vermieden und die Gesprächszeit effektiver genutzt werden. Grund sei die gleichbleibende Anzahl an Flüchtlingen, die in Erfurt ankommt.