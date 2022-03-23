Українці в Центральній Німеччині

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Новини, інформація та послуги для біженців та українців Центральної Німеччини. На цьому сайті суспільно-правовий канал MDR пропонує інформацію з надійних джерел для україномовних у Саксонії, Саксонії-Ангальті та Тюрингії
Ласкаво просимо! Безпечне місце, мабуть, найважливіше для людей із зон бойових дій. Але далі виникають інші питання. Де я можу жити? На що мені жити? Хто допоможе, коли я хворий? Ми хочемо запропонувати орієнтування.
Новини з регіону українською мовою.
MDR FERNSEHEN
Mi
23.03.2022
15:47Uhr
09:01 min
Link des Audios
Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
Ви можете знайти всі аудіо тут.
Тут ви знайдете клуби та організації, які допомагають українцям.
Для біженців, які прибувають, міста і земельні райони, як правило, створюють центри первинного прийому біженців. Люди, які зараз тікають з України, не зобов’язані жити в такому закладі через свій статус захисту.
Федеральний уряд створив веб-сайт для підтримки українських біженців.
У Німеччині українських дітей треба якнайшвидше інтегрувати в дитячі садки та школи. Уряди багатьох німецьких федеральних земель посилають цей сигнал.
Ласкаво просимо! Тут ви знайдете, чому повчитися і посміятися. Сподіваємося, що вам це буде цікаво.
У зв'язку з війною проти України та на тлі громадської дискусії радіо-хор MDR організував спеціальний концерт: Програма поєднала музичні та ліричні заклики до миру з п'яти століть.
MDR KULTUR - Das Radio
So
20.03.2022
19:30Uhr
67:38 min
Infos zur Sendung
Für geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer, die inzwischen auch Schutz in Mitteldeutschland gefunden haben, produziert der Mitteldeutsche Rundfunk jetzt ein neues Angebot in ukrainischer Sprache: www.mdr.de/ukraine.