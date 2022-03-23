Українці в Центральній Німеччині

Ein kleines Mädchen spielt neben einer Gruppe Geflüchteter aus der Ukraine und einer Seniorin im Rollstuhl auf dem Hauptbahnhof.
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Новини, інформація та послуги для біженців та українців Центральної Німеччини. На цьому сайті суспільно-правовий канал MDR пропонує інформацію з надійних джерел для україномовних у Саксонії, Саксонії-Ангальті та Тюрингії

Frauen, Jugendliche und Kinder laufen mit Taschen und Koffern auf dem Hauptbahnhof Leipzig zur Registrierungsstelle. Es sind Flüchtlinge aus der Ukraine, die in Leipzig Schutz suchen und am 16.3. mir einem Sonderzug ab Görlitz ankamen.
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Інформація для біженців з України Прибуття в Саксонію, Саксонію-Ангальт, Тюрингію

Прибуття в Саксонію, Саксонію-Ангальт, Тюрингію

Ласкаво просимо! Безпечне місце, мабуть, найважливіше для людей із зон бойових дій. Але далі виникають інші питання. Де я можу жити? На що мені жити? Хто допоможе, коли я хворий? Ми хочемо запропонувати орієнтування.

Cтаття

Повідомлення

Mikrophon 9 min
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9 min

Центральна Німеччина-коротко про головне | 23.03.2022

Центральна Німеччина-коротко про головне | 23.03.2022

Новини з регіону українською мовою.

MDR FERNSEHEN Mi 23.03.2022 15:47Uhr 09:01 min

https://www.mdr.de/nachrichten/willkommen-ukraine/audio-1988640.html

Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Audio
Popschutz Mikrofon MDR SACHSEN-ANHALT - Das Radio wie wir
Права на зображення: MDR/André Plaul

Аудіоархів

Аудіоархів

Ви можете знайти всі аудіо тут.

Cтаття

Допомога на місці

Flüchtlinge aus der Ukraine werden nach ihrer Ankunft am Hauptbahnhof von Mitarbeitern der Caritas und freiwilligen Helfern mit Lebensmitteln und Getränken versorgt.
Bildrechte: dpa

Хто допомагає? Огляд місцевих асоціацій та ініціатив, які підтримують біженців

Хто допомагає? Огляд місцевих асоціацій та ініціатив, які підтримують біженців

Тут ви знайдете клуби та організації, які допомагають українцям.

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Plattenbau von außen (Fassade)
Права на зображення: MDR/Stefanie Reinhardt

Як знайти житло?

Як знайти житло?

Для біженців, які прибувають, міста і земельні райони, як правило, створюють центри первинного прийому біженців. Люди, які зараз тікають з України, не зобов’язані  жити в такому закладі через свій статус захисту.

Cтаття
Ukraine-Flagge vorm Brandenburger Tor
Bildrechte: IMAGO/photothek

Ласкаво просимо до Німеччини.

Ласкаво просимо до Німеччини.

Федеральний уряд створив веб-сайт для підтримки українських біженців.

Link ins WWW

Для дітей

Kinder im Unterricht
Права на зображення: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Доступ до школи та дитячого садка для українських дітей

Доступ до школи та дитячого садка для українських дітей

У Німеччині українських дітей треба якнайшвидше інтегрувати в дитячі садки та школи. Уряди багатьох німецьких федеральних земель посилають цей сигнал.

Cтаття
''Shaun das Schaf'' jagt mit einem Kescher dem kleinen ''Timmy das Schäfchen'' hinterher - eine Szene aus dem Animationsfilm ''Shaun das Schaf''.
Bildrechte: dpa

Медіатека ARD з пропозицією для українських дітей

Медіатека ARD з пропозицією для українських дітей

Ласкаво просимо! Тут ви знайдете, чому повчитися і посміятися. Сподіваємося, що вам це буде цікаво.

ARD MEDIATHEK

Культура

Nachtgesang mit dem MDR RUNDFUNKCHOR in der Leipziger Peterskirche 68 min
Bildrechte: MDR/Martin Klindtworth
68 min

концерт «Мир – Frieden»: Радіо-хор MDR зі спеціальним концертом у Лейпцигу

«Мир – Frieden»: Радіо-хор MDR зі спеціальним концертом у Лейпцигу

У зв'язку з війною проти України та на тлі громадської дискусії радіо-хор MDR організував спеціальний концерт: Програма поєднала музичні та ліричні заклики до миру з п'яти століть.

MDR KULTUR - Das Radio So 20.03.2022 19:30Uhr 67:38 min

Infos zur Sendung

https://www.mdr.de/kultur/musik/konzert-frieden-peterskirche-mdr-chor-100.html

Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Audio

Über uns | про нас

Ein kleines Mädchen spielt neben einer Gruppe Geflüchteter aus der Ukraine und einer Seniorin im Rollstuhl auf dem Hauptbahnhof.
Bildrechte: MDR/dpa

MDR I 23.03.2022 MDR startet neues Willkommens-Angebot auf Ukrainisch

MDR startet neues Willkommens-Angebot auf Ukrainisch

Für geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer, die inzwischen auch Schutz in Mitteldeutschland gefunden haben, produziert der Mitteldeutsche Rundfunk jetzt ein neues Angebot in ukrainischer Sprache: www.mdr.de/ukraine.

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