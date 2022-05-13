Саксонія-Ангальт Запрошує молодіжний хор опери Галле

від MDR AKTUELL

стан: 13. травня 2022, 02:55 Год.

Oper Halle, Blick auf das Hauptportal aus Richtung Juliot Curie Platz, blaue Stunde, Querformat, Herbst, Auto fährt vorbei mit Audio
Bildrechte: MDR/Joachim Blobel
mit Audio

Sachsen-Anhalt Jugendchor der Oper Halle lädt ein

Jugendchor der Oper Halle lädt ein

Der Jugendchor der Oper Halle lädt ukrainische Jugendliche zu einem interkulturellen musikalischen Austausch ein.

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Молодіжний хор опери Галле запрошує молодих українців на міжкультурний музичний обмін. У вівторок, 24 травня 2022 року, молоді люди з України віком від 15 до 25 років зможуть співати міжнародні пісні разом із молодіжним хором опери Галле. Можна заздалегідь зробити пропозиції щодо бажаних пісень. Через обмежену кількість учасників, хор просить попередньо зареєструватися.

«Музичний обмін»

24 травня 2022 р. | 17.45

Тривалість: 90 хвилин

Розташування: вхід на сцену опери Галле, Universitätsring 24, 06108 Галле

Реєстрація: jeannine.vogt@buehnen-halle.de

Nachtgesang mit dem MDR RUNDFUNKCHOR in der Leipziger Peterskirche 68 min
Bildrechte: MDR/Martin Klindtworth
68 min

Konzert "Мир – Frieden" | Sonderkonzert aus der Leipziger Peterskirche vom 18.03.2022

"Мир – Frieden" | Sonderkonzert aus der Leipziger Peterskirche vom 18.03.2022

Das Programm mit dem MDR Rundfunkchor unter Leitung von Philipp Ahmann vereint aus traurigem, aktuellem Anlass musikalische und lyrische Friedensbitten aus fünf Jahrhunderten.

MDR KULTUR - Das Radio So 20.03.2022 19:30Uhr 67:38 min

Infos zur Sendung

https://www.mdr.de/kultur/musik/konzert-frieden-peterskirche-mdr-chor-100.html

Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Audio

інші теми

Mikrofon im Studio mit Audio-Archiv Piktogramm
Права на зображення: MDR/Imago

Аудіоархів

Аудіоархів

13.05.2022 | 16:41 Год.

Ви можете знайти всі аудіо тут.

Cтаття
Eine Nachrichtensprecherin steht im Studio 6 хв.
Права на зображення: MDR
6 хв.

Центральна Німеччина-коротко про головне | 21.03.2022

Центральна Німеччина-коротко про головне | 21.03.2022

13.05.2022 | 16:40 Год.

Новини з регіону українською мовою.

пн 21.03.2022 21:28год. 05:42 хв.

https://www.mdr.de/nachrichten/willkommen-ukraine/audio-1986990.html

Права: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Аудіо
Eine Nachrichtensprecherin steht im Studio 6 хв.
Права на зображення: MDR
6 хв.

Центральна Німеччина-коротко про головне | 22.03.2022

Центральна Німеччина-коротко про головне | 22.03.2022

13.05.2022 | 16:40 Год.

Новини з регіону українською мовою.

вт 22.03.2022 16:23год. 05:41 хв.

https://www.mdr.de/nachrichten/willkommen-ukraine/audio-1987686.html

Права: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Аудіо
Eine Nachrichtensprecherin steht im Studio 9 min
Bildrechte: MDR
9 min

Центральна Німеччина-коротко про головне | 23.03.2022

Центральна Німеччина-коротко про головне | 23.03.2022

13.05.2022 | 16:39 Uhr

Новини з регіону українською мовою.

MDR FERNSEHEN Mi 23.03.2022 15:47Uhr 09:01 min

https://www.mdr.de/nachrichten/willkommen-ukraine/audio-1988640.html

Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Audio
Eine Nachrichtensprecherin steht im Studio 7 min
Bildrechte: MDR
7 min

Центральна Німеччина-коротко про головне | 30.03.2022

Центральна Німеччина-коротко про головне | 30.03.2022

13.05.2022 | 16:39 Uhr

Новини з регіону українською мовою.

MDR FERNSEHEN Mi 30.03.2022 16:09Uhr 07:15 min

https://www.mdr.de/nachrichten/willkommen-ukraine/audio-1994160.html

Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Audio
Eine Nachrichtensprecherin steht im Studio 7 min
Bildrechte: MDR
7 min

Центральна Німеччина-коротко про головне | 31.03.2022

Центральна Німеччина-коротко про головне | 31.03.2022

13.05.2022 | 16:39 Uhr

Новини з регіону українською мовою.

MDR AKTUELL Do 31.03.2022 16:13Uhr 07:06 min

https://www.mdr.de/nachrichten/willkommen-ukraine/audio-1995070.html

Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Audio