Молодіжний хор опери Галле запрошує молодих українців на міжкультурний музичний обмін. У вівторок, 24 травня 2022 року, молоді люди з України віком від 15 до 25 років зможуть співати міжнародні пісні разом із молодіжним хором опери Галле. Можна заздалегідь зробити пропозиції щодо бажаних пісень. Через обмежену кількість учасників, хор просить попередньо зареєструватися.