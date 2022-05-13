Саксонія-Ангальт Запрошує молодіжний хор опери Галле
Hauptinhalt
Молодіжний хор опери Галле запрошує молодих українців на міжкультурний музичний обмін. У вівторок, 24 травня 2022 року, молоді люди з України віком від 15 до 25 років зможуть співати міжнародні пісні разом із молодіжним хором опери Галле. Можна заздалегідь зробити пропозиції щодо бажаних пісень. Через обмежену кількість учасників, хор просить попередньо зареєструватися.
«Музичний обмін»
24 травня 2022 р. | 17.45
Тривалість: 90 хвилин
Розташування: вхід на сцену опери Галле, Universitätsring 24, 06108 Галле
Реєстрація: jeannine.vogt@buehnen-halle.de