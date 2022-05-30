Danke, bitte та моя чарівна фраза німецькою, що руйнує кордони

Коли я приїхала в Борну в моєму запасі було всього кілька слів німецькою. В основному вітання та слова ввічливості: Guten Tag – Добрий день, Guten Morgen – Доброго ранку, Danke – Дякую, Bitte – Будь ласка. Як мені пояснили, навіть це – уже добре. Адже тут, в Німеччині, ввічливість надзвичайно цінується. Вас обслужили на касі в магазині? Обов’язково скажіть «Danke». Ви хочете купити каву із собою? Не забудьте про «Bitte». Загалом, так само як і в Україні та усьому цивілізованому світі.

Але, звичайно, цього недостатньо. До речі, якщо ви знаєте англійську, як і я, то надто сильно на неї не сподівайтеся. Якщо йдеться про сферу обслуговування, то у великих містах вас, здебільшого, зрозуміють. А от у невеличких – з цим можуть виникнути проблеми. Особливо, якщо спілкуватися із людьми старшого покоління. З цим я зіткнулася з перших днів перебування в Німеччині і зрозуміла, що потрібно терміново вчити базові фрази і слова німецькою. По-перше, для моєї ж зручності. А по-друге, з поваги до людей, які надали мені та моїм дітям безпечний притулок.

З чого почала я? Я відкрила YouTube і знайшла кілька каналів з безкоштовними уроками німецької. Їх зараз сотні! Прослухавши кілька уроків, відкинула ті, які мені «не зайшли» і зупинилася на одному каналі.

Якщо вам цікаво, то для себе я обрала уроки Наталії Легкої. Вона навчає німецької за принципом ейдетики. Це дуже круто! Вона знаходить до слів неймовірні асоціації, з якими все запам’ятовується дуже швидко. Наприклад, kaufen – купувати – ми дуже часто купляємо в магазині каву; fenster – вікно – уявляємо мокре вікно, на яке ми дуємо феном і стираємо воду; fahren – їздити – уявляємо машину, яка вночі їде з увімкненими фарами; gelb – жовтий – герб України жовтого кольору і так далі. Також Наталія, за схожим принципом, дуже доступно пояснює граматику.

Але найперше раджу ознайомитися з німецьким алфавітом та правилами читання слів. Тут усе набагато легше аніж в ангійській. А от що насправді важко – то це артиклі – der, die, das. Їх вживають перед іменниками в залежності від роду. Однак, якщо в українській мові слово «сонце» - середнього роду, то у німецькій – жіночого – die Sonne. І таких слів, рід яких в німецькій відрізняється від роду в українській, надзвичайно багато. Залишається лише вчити їх напам’ять. Зізнаюся, цю справу я поки що відклала.

Для себе я вирішила проаналізувати місця, де найчастіше мені потрібне знання німецької. І вчити не все підряд, а ті фрази і слова, які мені потрібні конкретно в тій чи іншій ситуації. Наприклад, на ринку: Чи маєте ви буряк? – Haben Sie Rübe? В автобусі: Fahren Sie zum Bahnhofstrasse? – Чи їдете ви до Банхофштрассе? І навпаки. Я знайшла фрази, які мені можуть сказати, наприклад, на касі в магазині: Brauchen Sie eine Tüte (den Kassenbon)? – Чи потрібен вам пакет (касовий чек)? - Ja, bitte/Nein, danke – Так, будь ласка/Ні, дякую.

Кожен із вас може скласти свій список ситуацій і написати собі власний словничок першочергових до вивчення слів і фраз. Але є ще одна фраза, яка мене дуже часто рятує. Я називаю її чарівною. Entschuldigung, Ich spreche nicht so gut Deutsch – Вибачте, я поганою розмовляю німецькою. Або: Entschuldigung,Ich verstehe nicht so gut Deutsch – Вибачте, я погано розумію німецьку. Після таких слів співрозмовник зазвичай усміхається і уже розуміє, що перед ним людина, яка хоч і не знає добре німецької, проте по-троху її вчить. Потім можна спитати: English? Або ж звернутися за допомогою до онлайн перекладача у телефоні.