Подорожуйте прекрасною Німеччиною: квиток за 9 євро дозволяє | Частина 6

від MDR AKTUELL

стан: 28. липня 2022, 17:43 Год.

Коли Ви читатимете цю публікацію, у Саксонії вже почнуться літні канікули. А це означає, що прийшов час відпочинку не лише для дітей, але й для дорослих. Літні канікули у Німеччині, на відміну від України, тривають всього близько шести тижнів. Тож ми домовилися з дітьми, провести їх максимально активно і з користю для себе – їздити на озера, влаштовувати сімейні пікніки та подорожувати. Тим паче робити це майже задарма дозволяє проїзний квиток за 9 євро.

Julia Osinska und ihre Kinder an der Brühlschen Terrasse in Dresden
Юлія Осінська з дітьми в Дрездені Права на зображення: Julia Osinska/MDR
Ein 9-Euro-Ticket für Juli 2022
Квиток за 9 євро Bildrechte: dpa

Я більш, аніж впевнена, що Ви вже знаєте, що таке «9-euro-ticket». Більше того, переконана, він у вас є. А якщо так, то не скористатися його перевагами і унікальною можливістю познайомитися із Німеччиною ближче «не за всі гроші світу» – це просто гріх. Принаймні я так вирішила для себе. І разом із дітьми уже почали вивчати як це працює.

Наявність дітей, звичайно, додає особливої «родзинки» подорожам. Думаю, батьки зараз мене добре розуміють і знають, що усі нюанси потрібно враховувати заздалегідь. Наприклад, мої син та донька доволі непосидючі, тому подорожі потягом тривалістю понад три-чотири години для них (та й для мене) є важкими. Виходячи з цього, я й складала список місць, де ми хотіли б побувати.

Kinder an der Bühlschen Terrasse in Dresden
Діти Юлії на "Brühlsche Terrasse" в Дрездені Bildrechte: Julia Osinska/MDR

Перш за все я відкрила карту Німеччини і проаналізувала, які цікаві мені міста є на комфортній для нас відстані. Таким чином дізналася про унікальний Національний парк «Саксонська Швейцарія», про мальовничі містечка Кведлінбург, Бамберг, звичайно Дрезден тощо.

Крім того, встановила собі на телефон застосунок Deutsche Bahn (DB), де можна швидко і зручно переглянути всі можливі варіанти потягів на потрібний мені напрямок.

Важливо! Проїзний за 9 євро діє лише на потяги міського, приміського та регіонального сполучення. Тому в опціях застосунку рекомендую одразу вимкнути можливість пропозиції швидкісних та експрес-потягів. Тобто ICE, IC, EC, Thalys, FlixTrain нам не підходять.

Julia Osinska steht vor dem "Fürstenzug" in Dresden
Юлія Осінська на «Ході князів» у Дрездені Bildrechte: Julia Osinska/MDR

Звичайно, обираючи маршрут, краще зупинятися на тому, де менше всього пересадок. Наприклад, з Лейпцига до Дрездена потягом RE 50 ми доїхали за 1 год. 40 хв. Кілька годин погуляли чарівними вуличками цього прекрасного міста і після обіду повернулися додому. На цікаву мандрівку пішов один день.

А от до Берліну з Лейпцига без пересадок регіональними потягами не доїдеш. Потрібна щонайменше одна. Проте, застосунок «DB» чітко показує де і коли виходити, на яку платформу переходити і скільки часу чекати. До речі, рекомендую звертати увагу на час, який відводиться на пересадку. Інколи потяги затримуються, тож 5-10 хвилин може бути і замало.

І ще один лайфхак від мене – сядьте і пригадайте, де зараз у Німеччині живуть Ваші друзі та знайомі й запропонуйте їм «перехресний туризм». Наприклад у Берліні ми на два дні зупинялися у наших друзів. А потім вони приїжджали до нас і ми разом гуляли Лейпцигом та Дрезденом. Наступна наша подорож – у Росток, неймовірне місто на березі Балтійського моря. Там теж зараз живуть наші знайомі, які приймуть мене й дітей на кілька днів у себе. Українців у Німеччині зараз дуже багато, ми готові допомагати одне одному, знайомитися і разом краще пізнавати країну, яка дала нам безпечний притулок у час війни.

Julia Osinska vor dem Völkerschlachtdenkmal in Leipzig
Юлія Осінська перед «Монументом битви народів» у Лейпцигу Bildrechte: Julia Osinska/MDR

Але! Не забувайте, що перевагами «9-euro-ticket» цього літа користуєтеся не лише ви, і не лише українці. Ця унікальна можливість подорожувати за недорого – для всіх німців та гостей Німеччини. А отже готуйтеся до того, що під час канікул ажіотаж в потягах на популярні напрямки буде чималий. Особливо зранку та ввечері, а також перед вихідними. Для мандрівки краще обирати вівторок, середу, четвер, а також рекомендую приходити на потрібний перон завчасно, адже регіональні потяги прибувають іноді за 15-20 хвилин до часу відправки і майже одразу заповнюються пасажирами.

Так, у нашій країні жорстока війна. Але ми тут, щоб наші діти не бачили горя, щоб росли щасливими, а їхні очі світилися радістю. Тому поки чекаємо перемоги, не відмовляймо собі у маленьких радощах життя, які наповнюватимуть нас енергією і позитивом хоча б не на довго.

Гарного вам літа і щасливих подорожей!

Юлія Осінська, журналіст з Ірпеня

Irpin Ausstellung Borna
Права на зображення: Katerina Govorucha/MDR

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