Bildungsrennen zwischen den ukrainischen Kindern und deren Müttern | Unser Tagebuch - Teil 7

Damals wusste ich noch nicht, dass mein Sohn, Schüler der vierten Klasse, (sowie alle ukrainischen Viertklässler unserer deutschen Schule) nicht zum Gymnasium wechseln würden und dass er – wie meine jüngste Tochter – weiter in einer Sammelklasse für ukrainische Kinder unterrichtet wird. Gleichzeitig werden dort Kinder unterschiedlichen Alters unterrichtet und das Lernen findet faktisch ohne Lehrbücher und ohne jegliches Bildungsprogramm statt. Ich denke, Sie können sich vorstellen, was das für ein Lernen ist …

Meine Tochter Vita, Schülerin der dritten Klasse, lernt also seit dem 29. August gemeinsam mit Schülern der ersten und zweiten Klasse. Mein Sohn Sviatoslav, dessen Klassenkameraden bereits in die 5. Klasse versetzt wurden, ist gezwungen, weiterhin die Grundschule zu besuchen. Das bedeutet jedoch, dass er ein ganzes Jahr verliert und nach seiner Rückkehr in die Heimat (denn wir haben nicht vor, in Deutschland zu bleiben) nicht wieder mit seinen Freunden zusammenkommt.

Warum sind wir gezwungen? Weil uns leider keine andere Wahl blieb. Wir sind verpflichtet, auch unter solchen Bedingungen eine deutsche Schule zu besuchen. Also haben wir unsere eigene Wahl getroffen und uns entschieden, an einer ukrainischen und gleichzeitig an einer deutschen Schule am Unterricht teilzunehmen. Eine solche Entscheidung haben Tausende ukrainische Mütter und Kinder getroffen, die jetzt in Deutschland und in anderen europäischen Ländern leben.