In welchen Berufen und wie arbeiten ukrainische Flüchtlinge in Deutschland? | Teil 8

Interessant ist, dass alle meine Bekannten aus Borna, die einen Job gefunden haben, noch kein Deutsch sprechen. Drei von ihnen sind Lehrer, die mit ukrainischen Kindern in örtlichen Schulen arbeiten. Zwei sind Hilfskellner in einem Restaurant. Es gibt auch einen Bauarbeiter, einen Elektriker und einen Friseur. Ich habe einige von ihnen gefragt, wie sie in Deutschland arbeiten, wie sich die Arbeit hier von der Arbeit in der Ukraine unterscheidet, was sie als Vor- und Nachteile sehen und wie sie die Sprachbarriere überwinden. Also macht Euch mit ihnen bekannt.

Maryana, 31 Jahre alt, Hilfskellnerin

"Als ich anfing, in einem Restaurant zu arbeiten, konnte ich überhaupt kein Deutsch und begann gerade, es zu lernen. Unser Team hat mir dabei sehr geholfen und hilft mir auch jetzt. Irgendwie kamen wir auf eine geniale Idee – ein Abzeichen in Form der Flagge der Ukraine an meiner Arbeitskleidung zu befestigen. So verstehen die Gäste sofort, woher ich komme. Dann beginnen sie langsamer zu sprechen und wiederholen ihre Bestellung, wenn nötig. Manche Leute fragen nach den Ereignissen in der Ukraine, manche sympathisieren... aber es gab nie unzufriedene Kommentare, weil ich kein Deutsch spreche. Wenn ich etwas nicht verstehe, rufe ich einen deutschen Kellner um Hilfe. Jeder hat Verständnis. Generell ist die Arbeit im Servicebereich in Deutschland genauso wie in der Ukraine, ich sehe keine großen Unterschiede. Maryana arbeitet als Hilfskellnerin Bildrechte: Julia Osinska/MDR

Angestellt wurde ich übrigens im Restaurant des Hotels „Drei Rosen“, in dem wir nach unserer Ankunft in Deutschland einige Zeit gewohnt haben. Ich bin den Besitzern und dem Team sehr dankbar für den herzlichen Empfang und die großartige Hilfe!".

Dmytro, 37 Jahre alt, Elektriker

"Ich arbeite in einem Unternehmen, das elektrische Netze installiert. Meine Arbeitszeit geht von 6:00 bis 15:00 Uhr inklusive Mittagspause. Samstag und Sonntag ist Ruhetag. Es ist nicht schwer zu arbeiten. Ich habe mehrere Sätze Arbeitskleidung sowie einen Koffer mit allen notwendigen Werkzeugen bekommen. Anfangs habe ich mich mit meinen Kollegen per Google Translator verständigt, aber mittlerweile kenne ich schon die grundlegenden Fachbegriffe und kann manchmal auf ihn verzichten. Die Kollegen versuchen es mir beizubringen, wiederholen den Satz mehrmals geduldig, damit ich jedes Wort verstehe. Ich bin übrigens der einzige Nichtdeutsche im Team. Die Einstellung ist ausgezeichnet, wir kommunizieren auf Augenhöhe.

Der Hauptunterschied bei der Arbeit in meinem Bereich besteht höchstwahrscheinlich darin, dass hier die Bezahlung im Stundenlohn erfolgt, während in der Ukraine nach dem Umfang der geleisteten Arbeit gezahlt wird. Man kann sagen: in der Ukraine sind die Mitarbeiter eher daran interessiert, schnell und qualitativ an einem Objekt zu arbeiten, es zu übergeben, dafür bezahlt zu werden und dann an einem anderen weiterzumachen."

Olga, 37 Jahre alt, Friseurin – Friseurmeisterin

"Ich arbeite seit fast drei Monaten in einem der Salons von Borna. Zuerst war es beängstigend, vor allem wegen der Sprache. Ich spreche kein Deutsch. Aber dem Management gefiel mein Arbeitsportfolio und ich wurde eingestellt. In der Nähe meines Arbeitsplatzes wurde ein Schild in deutscher Sprache angebracht. Es gibt eine kurze Information über mich und einen Vorschlag, den Google-Übersetzer für eine bessere Kommunikation zu verwenden. Dafür bekam ich auch ein Tablet geschenkt. Ja, manchmal ist es sogar mit einem Übersetzer schwierig, aber im Großen und Ganzen funktioniert es. Und die Kunden des Salons sind daran gewöhnt. Ich habe bereits Stammkunden, die jedes Mal nur bei mir buchen.

Ich arbeite in der Woche von Montag bis Freitag. Eine Woche von 7:00 bis 13:00 Uhr, die andere Woche von 12:00 bis 18:00 Uhr. Samstag und Sonntag sind Ruhetage. Vielleicht ist das der größte Unterschied. In der Ukraine arbeiten Friseure in der Regel im Schichtbetrieb. Vor dem Krieg habe ich jeden zweiten Tag von 9:00 bis 20:00 Uhr gearbeitet. Und ehrlich gesagt, ist diese Option für mich noch bequemer, weil ich zwei Tage komplett frei habe. Die Kehrseite ist natürlich, dass auf das Wochenende manchmal Änderungen fallen, aber alles ist planbar. Für die deutschen Kunden gibt es einen Hinweis Bildrechte: Julia Osinska/MDR

Im Allgemeinen gefällt mir die Arbeit. Wir haben ein freundliches Team, einen guten Filialleiter. Ich danke ihnen sehr für die Möglichkeit zu arbeiten!"

Oleksandr, 39 Jahre alt, Bauarbeiter

"Ich bin von Beruf Bauarbeiter und arbeite seit mehr als drei Monaten in einem deutschen Tiefbau-Unternehmen. Ich kann nicht sagen, dass die Arbeit einfach ist (wie die Arbeit eines Baumeisters generell!), aber alles ist gut organisiert und durchdacht. Es gibt zwei freie Tage pro Woche, die Arbeitszeit beträgt nicht mehr als acht Stunden pro Tag mit einer obligatorischen Mittagspause. Alle notwendigen Werkzeuge und Geräte werden uns zu Beginn des Arbeitstages übergeben.

Übrigens bekam ich auch noch fünf Sets verschiedenster Arbeitskleidung – vom T-Shirt bis zur Jacke. Jedes Mal, wenn der Arbeitstag zu Ende ist, lasse ich die schmutzige Kleidung an einem speziellen Ort und nach einiger Zeit nehme ich das saubere Set mit. Meine Frau ist froh, dass sie es nicht zu Hause waschen muss.

Was die Sprache betrifft, habe ich anfangs hauptsächlich mit Kollegen über einen Online-Übersetzer kommuniziert, aber jetzt, wo ich die grundlegenden Sätze und die Arbeitsterminologie gelernt habe, versuche ich, ihn weniger zu verwenden. Was die Unterschiede betrifft, so ist der größte vielleicht die enorme Genauigkeit der Deutschen. Absolut alles wird nach etablierten Normen und Projekten ausgeführt – auf den Millimeter genau. Dies wird ständig überprüft und verfeinert. Und das ist meiner Meinung nach ein Vorteil in unserem Beruf."