Щоденник біженки. Сторінка 1 Мене звати Юля. І я – переселенка.

від MDR AKTUELL

стан: 05. травня 2022, 10:35 Год.

Десь всередині лютого я купила собі пальто, про яке давно мріяла – кольору кави з молоком, і нові черевички. Я планувала одягти їх весною. Але замість неї в Україну прийшла війна… Зараз мої обновки – у зруйнованому російськими окупантами Ірпені, що під Києвом. Ви вже, скоріш за все, чули про це місто. А я із сином та донькою – у Німеччині.

Yuliya Osinska mit ihren Kindern
Права на зображення: Yuliya Osinska/MDR

Щоденник біженки. Сторінка 1 Ich heiße Julija. Und ich bin eine Immigrantin.

Ich heiße Julija. Und ich bin eine Immigrantin.

Cтаття

Невеличке містечко Борна, що за 30 хвилин їзди від Лейпцига, уже майже два місяці є нашою безпечною схованкою від війни. Це – місто-побратим Ірпеня і тут зараз перебуває майже сотня ірпінських жінок та дітей. У Борні ірпінців приймають не просто як біженців. Нас тут зустріли як давніх добрих друзів. А все тому, що наші міста вже понад шість років тісно співпрацюють та успішно реалізують спільні міжнародні проекти. Прийом переселенців тут організовується на рівні двох міських адміністрацій. Насправді стосунки Ірпеня та Борни варті окремої великої розповіді, але про це – наступного разу…

Майже місяць ми з дітьми жили в неймовірно затишному готелі, де нас безкоштовно смачно годували і допомагали з усім необхідним. «Drei Rosen», дякуємо! Не забудемо ніколи! Зараз ми – в окремій квартирі. Її нам люб’язно надало місто, а добрі люди допомогли з облаштуванням. Ми офіційно зареєстровані, отримуємо соціальну допомогу, я отримала дозвіл на роботу, діти ходять до школи…

Таких Юль, Марій, Світлан, Оксан, які, як і я, вхопивши в оберемок дітей, змушені були стрімголов тікати з рідної країни, тут, у Німеччині, тисячі. За багато кілометрів звідси, залишилися наші чоловіки, друзі, брати, батьки… Усі ми дуже різні та перебуваємо у різних обставинах. Хтось досі шукає оптимальне житло, комусь бракує фінансів, для когось серйозним бар’єром є мова, а дехто вже вдало адаптувався і живе з потрібним для себе комфортом.

А ще, для себе, я умовно ділю всіх нас на дві групи. Перша – сприймає своє перебування тут дуже тимчасовим, бо знає, що після перемоги повернеться додому. А друга – вже прийняла рішення залишитися у Німеччині і почати саме тут нове життя. Я належу до перших. І з великим розумінням ставлюся до других, бо насправді багатьом українцям уже просто немає куди повертатися – їхні будинки вщент зруйновані, а рідних – убито… Тим не менше, до якої б із груп не відносили себе зараз Ви, все може кардинально змінитися. Бо всі ми, як один, живемо зараз у невідомості… Однак маємо жити далі, ростити дітей, розповідати їм, чому ми тут і вчити дякувати тим, хто дав нам прихисток.

До речі, за фахом я – журналіст. Працюю в регіональному інформаційному агентстві «ITV» в Ірпені. Війна вигнала мене і моїх колег з нашого офісу й розкидала по Україні та світу. Але не змусила мовчати. Ми працюємо онлайн. Щодня готуємо для мешканців нашого регіону свіжі актуальні новини. Саме це, мабуть, й тримає мене в психологічній формі. Я знаю, що потрібно прокинутися, відвести дітей до школи, приготувати їм обід і працювати.

Я щиро дякую команді MDR за підтримку українських колег та надану мені можливість писати і для вас – ділитися своїм досвідом перебування в Німеччині та моїми роздумами. Можливо, комусь дуже потрібно відчути і усвідомити, що Ви тут не одні, нас багато. А ще щоб не забувати, хто ми є і звідки.

Юлія Осінська,

журналіст з Ірпеня, Україна

Yuliya Komarynets
Права на зображення: Yuliya Komarynets/MDR

"Вам потрібно запастися терпінням" - Розмова про прибуття.

"Вам потрібно запастися терпінням" - Розмова про прибуття.

Юлія Комаринець з України. З семи років вона проживає в Німеччині. Минуло близько 20 років відтоді, як вона прибула до маленького містечка на німецько-польському кордоні.

Cтаття

інші теми

Yuliya Osinska mit ihren Kindern
Права на зображення: Yuliya Osinska/MDR

Щоденник біженки. Сторінка 1 Ich heiße Julija. Und ich bin eine Immigrantin.

Ich heiße Julija. Und ich bin eine Immigrantin.

05.05.2022 | 10:34 Год. Cтаття
Anna Pompejewa 3 min
Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
3 min

Opernsängerin aus Charkiw singt jetzt am Theater Magdeburg (з українськими субтитрами)

Opernsängerin aus Charkiw singt jetzt am Theater Magdeburg (з українськими субтитрами)

05.05.2022 | 10:14 Uhr

Opernsängerin aus Charkiw singt jetzt am Theater Magdeburg (з українськими субтитрами)

Mi 27.04.2022 17:52Uhr 03:04 min

https://www.mdr.de/nachrichten/willkommen-ukraine/video-617462.html

Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Video
Mädchen mit Plakat 2 min
Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
2 min

Bautzen: Geflüchtete aus der Ukraine sagen Danke (з українськими субтитрами)

Bautzen: Geflüchtete aus der Ukraine sagen Danke (з українськими субтитрами)

05.05.2022 | 10:14 Uhr

Bautzen: Geflüchtete aus der Ukraine sagen Danke (з українськими субтитрами)

Mi 27.04.2022 17:47Uhr 02:02 min

https://www.mdr.de/nachrichten/willkommen-ukraine/video-617460.html

Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Video
Mikrofon im Studio mit Audio-Archiv Piktogramm
Права на зображення: MDR/Imago

Аудіоархів

Аудіоархів

04.05.2022 | 14:51 Год.

Ви можете знайти всі аудіо тут.

Cтаття
Eine Nachrichtensprecherin steht im Studio 5 min
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5 min

Центральна Німеччина-коротко про головне | 26.04.2022

Центральна Німеччина-коротко про головне | 26.04.2022

04.05.2022 | 14:50 Uhr

Новини з регіону українською мовою.

MDR AKTUELL Di 26.04.2022 15:35Uhr 05:22 min

https://www.mdr.de/nachrichten/willkommen-ukraine/audio-2014898.html

Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Audio
Eine Nachrichtensprecherin steht im Studio 7 min
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7 min

Центральна Німеччина-коротко про головне | 04.05.2022

Центральна Німеччина-коротко про головне | 04.05.2022

04.05.2022 | 14:48 Uhr

Новини з регіону українською мовою.

MDR AKTUELL Mi 04.05.2022 14:24Uhr 07:19 min

https://www.mdr.de/nachrichten/willkommen-ukraine/audio-2021344.html

Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Audio