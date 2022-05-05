Невеличке містечко Борна, що за 30 хвилин їзди від Лейпцига, уже майже два місяці є нашою безпечною схованкою від війни. Це – місто-побратим Ірпеня і тут зараз перебуває майже сотня ірпінських жінок та дітей. У Борні ірпінців приймають не просто як біженців. Нас тут зустріли як давніх добрих друзів. А все тому, що наші міста вже понад шість років тісно співпрацюють та успішно реалізують спільні міжнародні проекти. Прийом переселенців тут організовується на рівні двох міських адміністрацій. Насправді стосунки Ірпеня та Борни варті окремої великої розповіді, але про це – наступного разу…

Майже місяць ми з дітьми жили в неймовірно затишному готелі, де нас безкоштовно смачно годували і допомагали з усім необхідним. «Drei Rosen», дякуємо! Не забудемо ніколи! Зараз ми – в окремій квартирі. Її нам люб’язно надало місто, а добрі люди допомогли з облаштуванням. Ми офіційно зареєстровані, отримуємо соціальну допомогу, я отримала дозвіл на роботу, діти ходять до школи…

Таких Юль, Марій, Світлан, Оксан, які, як і я, вхопивши в оберемок дітей, змушені були стрімголов тікати з рідної країни, тут, у Німеччині, тисячі. За багато кілометрів звідси, залишилися наші чоловіки, друзі, брати, батьки… Усі ми дуже різні та перебуваємо у різних обставинах. Хтось досі шукає оптимальне житло, комусь бракує фінансів, для когось серйозним бар’єром є мова, а дехто вже вдало адаптувався і живе з потрібним для себе комфортом.

А ще, для себе, я умовно ділю всіх нас на дві групи. Перша – сприймає своє перебування тут дуже тимчасовим, бо знає, що після перемоги повернеться додому. А друга – вже прийняла рішення залишитися у Німеччині і почати саме тут нове життя. Я належу до перших. І з великим розумінням ставлюся до других, бо насправді багатьом українцям уже просто немає куди повертатися – їхні будинки вщент зруйновані, а рідних – убито… Тим не менше, до якої б із груп не відносили себе зараз Ви, все може кардинально змінитися. Бо всі ми, як один, живемо зараз у невідомості… Однак маємо жити далі, ростити дітей, розповідати їм, чому ми тут і вчити дякувати тим, хто дав нам прихисток.

До речі, за фахом я – журналіст. Працюю в регіональному інформаційному агентстві «ITV» в Ірпені. Війна вигнала мене і моїх колег з нашого офісу й розкидала по Україні та світу. Але не змусила мовчати. Ми працюємо онлайн. Щодня готуємо для мешканців нашого регіону свіжі актуальні новини. Саме це, мабуть, й тримає мене в психологічній формі. Я знаю, що потрібно прокинутися, відвести дітей до школи, приготувати їм обід і працювати.

Я щиро дякую команді MDR за підтримку українських колег та надану мені можливість писати і для вас – ділитися своїм досвідом перебування в Німеччині та моїми роздумами. Можливо, комусь дуже потрібно відчути і усвідомити, що Ви тут не одні, нас багато. А ще щоб не забувати, хто ми є і звідки.

Юлія Осінська,