Die kleine Stadt Borna, 30 Autominuten von Leipzig entfernt, ist seit fast zwei Monaten unser Zufluchtsort vor dem Krieg. Es ist die Partnerstadt von Irpin und beheimatet jetzt hunderte Frauen und Kinder aus Irpin. In Borna werden die Einwohner von Irpin nicht nur als Flüchtlinge aufgenommen. Wir wurden hier wie gute alte Freunde empfangen. Und das alles, weil unsere Städte seit mehr als sechs Jahren eng zusammenarbeiten und gemeinsam internationale Projekte erfolgreich umsetzen. Die Aufnahme der Geflüchteten wird hier auf der Ebene zweier Stadtverwaltungen organisiert. Tatsächlich verdient die Beziehung zwischen Irpin und Borna eine eigene größere Geschichte, aber darüber - beim nächsten Mal …

Fast einen Monat lebten meine Kinder und ich in einem unglaublich gemütlichen Hotel, wo wir kostenlos mit leckerem Essen versorgt wurden und uns mit allem, was wir benötigten, geholfen wurde.

Danke dem Hotel "Drei Rosen"! Das werden wird niemals vergessen! Jetzt sind wir in einer separaten Wohnung untergebracht. Sie wurde uns freundlicherweise von der Stadt zur Verfügung gestellt, und gute Leute halfen uns beim Einrichten. Wir sind amtlich gemeldet, beziehen Sozialhilfe und ich habe eine Arbeitserlaubnis bekommen, die Kinder gehen zur Schule …

Es gibt Tausende mit den Namen Julija, Maria, Switlana und Oksana, die wie ich, nachdem sie ihre Kinder auf den Arm genommen hatten, aus ihrer Heimat hierher nach Deutschland fliehen mussten. Viele Kilometer entfernt sind unsere Ehemänner, Freunde, Brüder und Eltern zurückgeblieben. Wir sind alle sehr unterschiedlich und in unterschiedlichen Lebensumständen. Einige suchen noch nach einer optimalen Unterkunft, einigen fehlt es an finanziellen Mitteln, für einige ist die Sprache eine ernsthafte Barriere, und einige haben sich bereits erfolgreich angepasst und leben in einem Komfort, den sie benötigen.

Und was uns betrifft, so teile ich uns alle in zwei Gruppen. Die erste Gruppe empfindet ihren Aufenthalt hier als vorrübergehend, weil sie die Gewissheit hat, dass sie nach dem Sieg nach Hause zurückkehren wird. Und die zweite Gruppe hat sich bereits entschieden, in Deutschland zu bleiben und hier ein neues Leben zu beginnen. Ich gehöre zur Ersteren. Und ich habe für die Anderen ein großes Verständnis, weil viele Ukrainer einfach nirgendwohin zurückkehren können – ihre Häuser sind vollständig zerstört und ihre Verwandten sind getötet worden … Aber egal, welcher Gruppe sie jetzt angehören: alles kann sich kardinal ändern. Weil wir jetzt alle zusammen im Ungewissen leben. Wir müssen jedoch weiterleben, die Kinder großziehen, ihnen sagen, warum wir hier sind, und lernen, denen zu danken, die uns Obdach gegeben haben.

Übrigens bin ich Journalistin von Beruf. Ich arbeite bei der regionalen Nachrichtenagentur "ITV" in Irpin. Der Krieg hat mich und meine Kollegen aus unserem Büro vertrieben und uns über die Ukraine und die ganze Welt verstreut. Er hat uns aber nicht zum Schweigen gebracht. Wir arbeiten online. Jeden Tag werden von uns neue aktuelle Nachrichten für die Bewohner unserer Region aufbereitet. Und das ist es sicherlich, was mich psychisch in Form hält. Ich weiß, ich muss aufwachen, die Kinder zur Schule bringen, ihnen Mittagessen zubereiten und meine Arbeit machen.

Ich danke dem MDR-Team aufrichtig für die Unterstützung der ukrainischen Kollegen und dafür, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, für Sie zu schreiben, meine Erfahrungen mit dem Aufenthalt in Deutschland und meine Gedanken zu teilen. Vielleicht muss man wirklich spüren und erkennen, dass wir hier nicht allein sind, wir sind viele. Und nicht zu vergessen, wer wir sind und woher wir kommen.

Iuliia Osinska