Медична допомога біженцям: хто допоможе, якщо я захворію?

від MDR AKTUELL

стан: 31. березня 2022, 17:15 Год.

Eine Ärztin impft Patientin gegen Corona.
Bildrechte: imago images/Wilhelm Mierendorf

Medizinische Versorgung für Geflüchtete: Wer hilft, wenn ich krank bin?

Medizinische Versorgung für Geflüchtete: Wer hilft, wenn ich krank bin?

Ukrainische Kriegsflüchtlinge haben einen Anspruch auf kostenlose medizinische Versorgung. Die Bundesregierung hat zu diesem Thema einige wichtige Informationen gebündelt und auf Ukrainisch und Russisch übersetzt:

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Українські біженці від війни мають право на безкоштовне медичне обслуговування. Федеральний уряд зібрав важливу інформацію з цього приводу та переклав її українською та російською мовами:

Медичне обслуговування (germany4ukraine.de)

У надзвичайних ситуаціях - наприклад, після нещасного випадку, гострої задишки або при пологах - біженці можуть звернутися безпосередньо до лікаря або клініки. Для інших видів лікування необхідна довідка про лікування. Саксонське міністерство соціальних справ зазначає: «Без довідки про лікування ви повинні оплачувати лікування самостійно». Біженці отримують довідки у своєму центрі реєстрації, у відділі соціального захисту чи місцевому імміграційному управлінні.У екстрених випадках довідку про лікування буде видано пізніше.

Тим, хто залишається на довше, буде легше звернутися до лікаря після 18 місяців проживання. Відтоді, за даними міністерства соціальних справ Саксонії, біженці «отримують право на страхову картку від страхової компанії і можуть звертатися безпосередньо до лікаря». Такі самі правила в Саксонії-Ангальт. За даними міністерства соціальних справ, біженці в Тюрингії отримуватимуть медичну картку протягом перших 15 місяців.

Загалом, у Німеччині є вільний вибір лікаря. Однак перед відвідуванням спеціаліста (наприклад, ортопеда, невропатолога, дерматолога) необхідно звернутися до сімейного лікаря. Якщо спеціаліст там не зможе надати допомогу, тоді видасть направлення до спеціаліста. Для цього біженцям потрібна нова довідка про лікування.

У Саксонії-Ангальт державна мережа пропонує організаціям мігрантів безкоштовну допомогу у спілкуванні. Це може бути особливо корисно при відвідуванні лікаря. З добровільними перекладачами можна зв’язатися за телефоном: 0345/213 893 99

Додаткова інформація:

Опис проекту «SiSA – мовне посередництво в Саксонії-Ангальт» (lamsa.de)

У Тюрингії муніципалітети, а також деякі медичні установи (лікарські практики, клініки, акушерки) беруть участь у державній програмі перекладу.

У цьому випадку візити до лікаря супроводжуються перекладачами, які підключені телефоном або відео.

У Саксонії AWO пропонує допомогу у спілкуванні в системі охорони здоров’я через свій сервісний центр мовних та інтеграційних посередників:

AWOсервісний центр мовних та інтеграційних посередників | Район Саксонської Швейцарії - Східні Рудні гори | AWO Saxony Social Services (awo-in-sachsen.de)

Mechanikerin bei der Arbeit
Права на зображення: IMAGO / Westend61

Чи дозволяється українським біженцям працювати?

Чи дозволяється українським біженцям працювати?

Не можна вважати само собою зрозумілим, що біженці в Німеччині можуть негайно шукати роботу. З українськими біженцями ситуація інакша.

Cтаття
Frauen, Jugendliche und Kinder laufen mit Taschen und Koffern auf dem Hauptbahnhof Leipzig zur Registrierungsstelle. Es sind Flüchtlinge aus der Ukraine, die in Leipzig Schutz suchen und am 16.3. mir einem Sonderzug ab Görlitz ankamen.
Права на зображення: News5

Інформація для біженців з України Прибуття в Саксонію, Саксонію-Ангальт, Тюрингію

Прибуття в Саксонію, Саксонію-Ангальт, Тюрингію

Ласкаво просимо! Безпечне місце, мабуть, найважливіше для людей із зон бойових дій. Але далі виникають інші питання. Де я можу жити? На що мені жити? Хто допоможе, коли я хворий? Ми хочемо запропонувати орієнтування.

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Eine Ärztin impft Patientin gegen Corona.
Bildrechte: imago images/Wilhelm Mierendorf

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https://www.mdr.de/nachrichten/willkommen-ukraine/audio-1995070.html

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