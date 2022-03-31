Медична допомога біженцям: хто допоможе, якщо я захворію?

Українські біженці від війни мають право на безкоштовне медичне обслуговування. Федеральний уряд зібрав важливу інформацію з цього приводу та переклав її українською та російською мовами:

У надзвичайних ситуаціях - наприклад, після нещасного випадку, гострої задишки або при пологах - біженці можуть звернутися безпосередньо до лікаря або клініки. Для інших видів лікування необхідна довідка про лікування. Саксонське міністерство соціальних справ зазначає: «Без довідки про лікування ви повинні оплачувати лікування самостійно». Біженці отримують довідки у своєму центрі реєстрації, у відділі соціального захисту чи місцевому імміграційному управлінні.У екстрених випадках довідку про лікування буде видано пізніше.

Тим, хто залишається на довше, буде легше звернутися до лікаря після 18 місяців проживання. Відтоді, за даними міністерства соціальних справ Саксонії, біженці «отримують право на страхову картку від страхової компанії і можуть звертатися безпосередньо до лікаря». Такі самі правила в Саксонії-Ангальт. За даними міністерства соціальних справ, біженці в Тюрингії отримуватимуть медичну картку протягом перших 15 місяців.

Загалом, у Німеччині є вільний вибір лікаря. Однак перед відвідуванням спеціаліста (наприклад, ортопеда, невропатолога, дерматолога) необхідно звернутися до сімейного лікаря. Якщо спеціаліст там не зможе надати допомогу, тоді видасть направлення до спеціаліста. Для цього біженцям потрібна нова довідка про лікування.

У Саксонії-Ангальт державна мережа пропонує організаціям мігрантів безкоштовну допомогу у спілкуванні. Це може бути особливо корисно при відвідуванні лікаря. З добровільними перекладачами можна зв’язатися за телефоном: 0345/213 893 99

Додаткова інформація:

У Тюрингії муніципалітети, а також деякі медичні установи (лікарські практики, клініки, акушерки) беруть участь у державній програмі перекладу.

У цьому випадку візити до лікаря супроводжуються перекладачами, які підключені телефоном або відео.