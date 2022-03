Medizinische Versorgung für Geflüchtete: Wer hilft, wenn ich krank bin?

Wer länger bleibt, hat es in Sachen Arztbesuch nach 18 Monaten leichter. Ab dann haben Geflüchtete laut sächsischem Sozialministerium "Anspruch auf eine Versichertenkarte einer Krankenkasse und können direkt zum Arzt gehen." Genauso ist es auch in Sachsen-Anhalt geregelt. In Thüringen bekommen Geflüchtete die Gesundheitskarte nach Angaben des Sozialministeriums bereits in den ersten 15 Monaten.