Mitteldeutschland kompakt | 24.03.2022

Mehr als 3.000 ukrainische Flüchtlinge sind inzwischen allein in Magdeburg angekommen. Viele von ihnen wollen auch schnellstmöglich arbeiten gehen. Die Sozialbeigeordnete der Landeshauptstadt, Borris, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, man warte zunächst auf den Aufenthaltstitel. Dieser werde in der Bundesdruckerei erstellt. Das dauere bis zu sechs Wochen nach der Registrierung der Geflüchteten. Liegt der Aufenthaltstitel vor, wird Borris zufolge dann sofort die Arbeitsagentur aktiv. Ziel sei es, die Menschen entsprechend ihrer Qualifikation schnellstmöglich in ein Arbeitsverhältnis zu vermitteln. Als Beispiele nannte Borris etwa Lehrer, Erzieher, Sozialpädagogen, Ärzte oder Pflegekräfte. Im Burgenlandkreis dürfen die Ukraine-Flüchtlinge bereits arbeiten, in der Altmark laufen die Vorbereitungen.

In Sachsen-Anhalt wollen die kommunalen Wohnungsunternehmen offenbar tausenden Flüchtlingen aus der Ukraine eine Unterkunft bieten. Mittelfristig stünden 2.500 Wohnungen für bis zu 10.000 Menschen bereit, sagte der Chef des Verbandes der Wohnungsgenossenschaften, Meißner, der Mitteldeutschen Zeitung. Ein Zehntel dieser Wohnungen sei bereits möbliert. Der Großteil müsse aber mit Hilfe der Kommunen noch hergerichtet werden. Meißner fordert dem Bericht zufolge von den Behörden eine schnelle Entscheidung, wie die Flüchtlinge verteilt werden sollen. Wohnungsunternehmen in den ländlichen Regionen hätten einen höheren Leerstand als die in der Stadt.

Um Geflüchteten das Ankommen und die erste Orientierung zu erleichtern, hat die Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e.V. (AGSA) die Broschüre "Ankommen und Mehr. Info-Guide für Flüchtlinge in der Landeserstaufnahme in Sachsen-Anhalt" in zweiter, aktualisierter Auflage herausgebracht. Die erste Auflage erschien im Jahr 2016. Die im Auftrag der Landesintegrationsbeauftragten erstellte Handreichung ist für die Zielgruppe der Geflüchteten in der ZASt in einfacher Sprache gehalten und enthält kommunikationsunterstützende Illustrationen. Informiert wird neben dem Ablauf von Erstaufnahme und Asylverfahren über die zahlreichen Informations- und Integrationsangebote für Geflüchtete vor der Zuweisung in die Kommune.

Flüchtlingsfamilien aus der Ukraine haben in vielen sächsischen Städten freien Eintritt zu Kultur- und Freizeiteinrichtungen. Das betrifft zum Beispiel die Tierparks in Dresden, Chemnitz und Bischofswerda. Die Besucher müssten sich in der Regel lediglich mit einem Personaldokument ihres Heimatlandes ausweisen oder mit Dokumenten des Ausländeramtes. In Chemnitz gilt die Regelung außerdem für die Kunstsammlungen, drei weitere Museen, den Botanischen Garten und die städtischen Bäder. Auch in Görlitz ist der Eintritt zu zahlreichen Einrichtungen frei.

In Leipzig wird am kommendem Dienstag, dem 29. März, eine Chip- und Impfaktion für die Tiere ukrainischer Flüchtlinge angeboten. Das teilte das Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt mit. Die Mitarbeitenden der Tierarztpraxis Kolonnadenviertel sowie veterinärmedizinische Studierende untersuchen, kennzeichnen und impfen Hunde, Katzen und andere Haustiere. Für die Spezialsprechstunde in der Kolonnadenstraße 23 ist eine Terminbuchung erforderlich. Mehr Informationen sind auf den Internet-Seiten der Stadt Leipzig zu finden.

Sachsen will Schulkindern aus der Ukraine auch Unterricht in ihrer Muttersprache anbieten. Kultusminister Piwarz sagte der Deutschen Presseagentur, aus der Ukraine sei die Forderung groß, dass die Kinder einen dortigen Schulabschluss erhalten könnten. Denkbar sei zum Beispiel, sie vormittags in Deutsch als Zweitsprache zu unterrichten und am Nachmittag auf Ukrainisch. Für den muttersprachlichen Unterricht will die Landesregierung 100 Lehrkräfte und 100 Assistenzkräfte einstellen. Die ersten sollen Piwarz zufolge bereits am Montag ihre Arbeit aufnehmen.

Das Schulangebot für Kinder aus der Ukraine ist am Mittwoch in Schmalkalden auf großes Interesse gestoßen. Zu einer Informationsveranstaltung am Philipp-Melanchthon-Gymnasium kamen mehr als 40 Kinder mit ihren Familien. Schulleiter Jürgen Haaß sagte, Aufgabe sei es jetzt, für jedes Kind eine Lösung zu suchen. Die Integration in bestehende Klassen sei eine davon. Nicht alle Kinder werden aufs Gymnasium gehen. Auch Grund- und Regelschulen schickten Vertreter zu der Informationsveranstaltung.

Thüringen beteiligt sich auch in diesem Jahr am Blitzermarathon. Ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale sagte MDR THÜRINGEN, die Aktion laufe aber anders ab als in den vergangenen Jahren. So werde am Donnerstag ausschließlich an Unfallschwerpunkten geblitzt, außerdem würden Fahrzeugführer anders als in den Vorjahren nicht aus dem Verkehr geholt und kontrolliert. Ob es deshalb weniger Geschwindigkeitsüberwachungen gibt, könne er nicht sagen, so der Sprecher.

Mit der Aktion, an der sich auch andere Bundesländer beteiligen, will die Polizei erreichen, dass Autofahrer Tempolimits einhalten. Zu schnelles Fahren ist in Thüringen Unfallursache Nummer eins.

In Tschechien soll der Notstand angesichts des Zustroms von Ukraine-Flüchtlingen bis Ende Mai verlängert werden. Wie die Nachrichtenagentur CTK am Abend mitteilte, hat das die Regierung von Ministerpräsident Fiala beschlossen. Das Parlament muss der Entscheidung noch zustimmen, was aber als sicher gilt. Der Notstand gibt der Regierung mehr Befugnisse. Schätzungen zufolge sind seit dem russischen Angriff rund 300.000 Geflüchtete aus der Ukraine in Tschechien angekommen.