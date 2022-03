Mitteldeutschland kompakt | 25.03.2022

Bundesarbeitsminister Heil dringt auf eine schnelle Anerkennung von Berufsabschlüssen ukrainischer Kriegsflüchtlinge. Der SPD-Politiker sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, zunächst gehe es darum, den Menschen zu helfen. Für manche sei die Normalität eines geregelten Arbeitsalltags womöglich die beste Hilfe. Heil betonte, der deutsche Arbeitsmarkt sei in vielen Bereichen sehr aufnahmefähig. Unter den Geflüchteten seien vermutlich sehr viele sehr gut ausgebildete Menschen - auch Pflegekräfte, Ärzte und Erzieherinnen. Es sei wichtig, ihre Abschlüsse schnell und unkompliziert anzuerkennen. Da müsse Deutschland erheblich besser und schneller werden.

Die Ukraine stellt Kollaboration mit Russland unter Strafe. Das ukrainische Parlament stimmte mit überwältigender Mehrheit für einen entsprechenden Gesetzesentwurf. Er fügt dem Strafgesetzbuch einen neuen Artikel mit dem Titel "Unterstützung und Komplizenschaft mit dem Aggressor-Staat" hinzu. Danach wird jede Zusammenarbeit mit dem Feind, seiner Verwaltung und seinen Streitkräften mit zehn bis zwölf Jahren Haft bestraft. Auch kann das Eigentum von Verurteilten beschlagnahmt werden.

Bei der Handwerkskammer in Dresden haben bereits vereinzelt ukrainische Flüchtlinge angefragt, wie sie beruflich tätig werden könnten. Das bestätigte der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer, Andreas Brzezinski, gegenüber MDR SACHSEN. Es gebe auch die Bereitschaft einzelner Betriebe, jemanden einzustellen. Besonders solche Betriebe, die mit anderen Nationen zusammenarbeiten, hätten sich sehr aufgeschlossen gezeigt. Im Moment griffen jedoch eher informelle Netzwerke, beispielsweise über WhatsApp-Gruppen. Es seien aber auch noch nicht allzu viele Arbeitsgenehmigungen erteilt worden. Die zur Verfügung stehenden Informationen stünden inzwischen auf den Internet-Seiten der Handwerkskammer Dresden in ukrainischer Sprache zur Verfügung, so Brzezinski.

Die Stadt Leipzig will vorerst in vier Einrichtungen gut 400 Kita-Plätze für Kinder aus ukrainischen Familien schaffen. Schulbürgermeisterin Vicky Felthaus sagte, das sei trotz der angespannten Lage bei Kita- und vor allem Krippenplätzen in Leipzig möglich. Dafür arbeite man mit Interimsobjekten. Pläne gibt es auch für rund 700 schulpflichtige ukrainische Kinder, die bisher in Leipzig gemeldet sind. Sie sollen an zwölf Grund-, neun Oberschulen und fünf Gymnasien unterrichtet werden.

Sachsen will Flüchtlinge aus der Ukraine verstärkt auf die Landkreise und kreisfreien Städte verteilen. Das teilte Innenminister Wöller bei einem Besuch des Dresdner Ankunftszentrums mit. Demnach wurden in dieser Woche auf freiwilliger Basis 500 Kriegsflüchtlinge vermittelt. Ab der kommenden Woche solle diese Zahl auf 900 Personen steigen. Nach Wöllers Angaben befinden sich derzeit rund 4.200 Schutzsuchende aus der Ukraine in den sächsischen Erstaufnahmeeinrichtungen.

Sachsen-Anhalt plant für ukrainische Kinder und Jugendliche sogenannte Ankunftsklassen. Dafür sind nach Angaben von Ministerpräsident Haseloff 14 Standorte im Land geplant. Derzeit rechne man mit rund 2.000 schulpflichtigen Kindern. Auch Sprachlehrkräfte sollen laut Haseloff eingestellt werden. Mit Blick auf die generelle Flüchtlingssituation dankte er der Bevölkerung und den Kommunen. Sie würden bei der Unterbringung und Betreuung Großartiges leisten. In Sachsen-Anhalt sind derzeit rund 13.500 Flüchtlinge aus der Ukraine registriert.

Geflüchtete aus der Ukraine können in Halle kostenlos schwimmen gehen. Der Förderverein "Zukunft Stadtbad" teilte mit, dass er in Kooperation mit dem Wasserrettungsdienst unentgeltliche Schwimmkurse und Vereinssport-Möglichkeiten anbieten. Man wolle den Kriegsflüchtlingen damit auch eine kleine Ablenkung von den traumatischen Erlebnissen ermöglichen, die sie hinter sich hätten. Außerdem könnten sie sozialen Halt in einem Verein bieten.

Die LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Thüringen schlägt angesichts einer desaströsen Personalsituation in den Heimen und Einrichtungen Alarm. In einer Mitteilung heißt es, die noch dienstfähigen Mitarbeiter seien am Limit. Viele Häuser wüssten nicht, wie sie die Aufgaben erfüllen könnten. Teilweise müssten Ruheständler reaktiviert oder Tageseinrichtungen sogar geschlossen werden. Mit einer Entspannung sei nicht zu rechnen, hieß es. Die Freien Wohlfahrtsverbände fordern weniger Bürokratie. Jeder Mitarbeiter werde für die Patienten benötigt. Zudem dürften die Corona-Schutzregeln nicht einfach aufgehoben werden.