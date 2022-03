Mitteldeutschland kompakt | 28.03.2022

In Thüringen können kommunale Vermieter und Wohnungsgenossenschaften in den kommenden Wochen bis zu 5.000 Wohnungen für ukrainische Flüchtlinge bereitstellen. Das teilte der Verband Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft mit. Demnach gibt es vor allem im ländlichen Raum viele mögliche Unterkünfte. Verbandsdirektor Emrich sagte, einige der Wohnungen müssten jedoch noch renoviert werden. Auch die Frage der Ausstattung müsse noch geklärt werden. Der VTW vertritt in Thüringen etwa 200 Mitgliedsunternehmen mit rund 264.000 Wohnungen.

Im Landhotel Bickenriede ist bisher fast 170 geflüchteten Ukrainern geholfen worden. Wie Hotelchef David Groß sagte, sind davon bereits 132 im Eichsfeld- und im Unstrut-Hainich-Kreis überwiegend privat untergebracht worden. Hotelbesitzer David Groß wirbt in Hilfegruppen im sozialen Netzwerk mit seinem Landhotel Bickenriede im Unstrut-Hainich-Kreis. Bei ihm können die Menschen die ersten Tage kostenlos übernachten und essen.

Der Landkreis Leipzig bittet Ukrainerinnen und Ukrainer, die privat untergekommen sind und bleiben möchten, sich anzumelden. Dies geht auch online über das Meldeportal für Kriegsflüchtlingen. Alle Erklärungen und Eingabefelder sind auch auf Ukrainisch erklärt. Zudem können finanzielle Hilfen ebenfalls online beantragt werden. Neben der Anmeldung kann gleichzeitig ein Antrag auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gestellt werden, falls finanzielle Hilfe benötigt wird.

In Sachsen sollen ab Montag die ersten Lehrkräfte den Unterricht in ukrainischer Sprache aufnehmen. Kultusminister Piwarz hatte die Einstellung von zunächst 200 Muttersprachlern angekündigt. Ziel ist es, Flüchtlingskinder in ihrer Muttersprache zu unterrichten. Sie sollen nach Möglichkeit auch einen in der Ukraine gültigen Schulabschluss erhalten. Mitte voriger Woche waren in Sachsens Schulen 325 Kinder aus der Ukraine registriert. Gerechnet wird mit sehr viel mehr Kindern, die bisher noch nicht angemeldet sind.

Im Lindenweg in Hettstedt ist in den vergangenen Wochen die neue Flüchtlingsunterkunft des Landkreises Mansfeld-Südharz hergerichtet worden. Vor dem Hintergrund des Flüchtlingsstroms aus den Kriegsgebieten in der Ukraine hat der Landkreis das frühere Domizil der Förderschule umgebaut. Mit der Inbetriebnahme am 30. März stehen insgesamt 80 Plätze zur Unterbringung in Hettstedt bereit.

Die Asklepios Klinik Weißenfels spendet medizinisches Material an die Ukraine. Der Asklepios-Konzern hatten der Bundesregierung bereits früh Unterstützung angeboten, z. B. bei der Behandlung von Kriegsopfern und der Unterbringung von Geflüchteten. Inzwischen sind zahlreiche Hilfsprojekte gestartet – von einzelnen Kliniken, aber auch vom Unternehmen. So wurden in der vorletzten Woche 100 Paletten medizinische Hilfsgüter aus dem neuen Zentrallager in Bad Oldesloe nach Lwiw (Lemberg) verschickt. Aber auch für die Geflüchteten aus der Ukraine gibt es Unterstützung. Einige haben in Gebäuden der Kliniken eine Unterkunft gefunden. Und für ausgebildete ukrainische Pflegekräfte, die ihr Land verlassen mussten und dauerhaft, oder mindestens für die nächsten drei bis fünf Jahre in Deutschland bleiben möchten, hat Asklepios Arbeitsplätze als Pflegekraft in einer ihrer bundesweit mehr als 170 Einrichtungen angeboten. Ein gleiches Angebot gibt es für ukrainische IT-Fachleute, die eine neue berufliche Perspektive suchen.

Die EU-Innenminister beraten am Nachmittag über den Umgang mit den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. Dabei dürfte es vor allem um die Verteilung der bislang fast vier Millionen Menschen auf die EU-Staaten gehen. Bundesinnenministerin Faeser hatte jüngst gesagt, Ziel müsse eine feste Quote für die Verteilung in Europa sein.

Mehrere Bundesländer haben strafrechtliche Konsequenzen beim öffentlichen Verwenden des russischen "Z"-Symbols angekündigt. Der lateinische Buchstabe wird von Befürwortern des Kriegs in der Ukraine genutzt. Berlins Innensenatorin Spranger sagte dem "Tagesspiegel", wenn der Kontext zum Krieg hergestellt werde, dann bedeute das "Z" natürlich die Befürwortung des Angriffskrieges. Das wäre strafbar. Am Freitag hatten Niedersachsen und Bayern bereits strafrechtliche Konsequenzen für das Verwenden des Symbols angekündigt.

Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat bei den Ukraine-Flüchtlingen große Impflücken konstatiert. Lauterbach sagte, es gehe nicht nur um die Corona-Impfung, sondern auch um andere Impfungen. Man versuche, einen Weg zu finden, um die Impflücken möglichst schnell und unbürokratisch zu schließen. So gehe es unter anderem um die Masern-Impfpflicht bei Kindern in Schulen und Kitas. Da suche er mit den Gesundheitsministern der Länder eine pragmatische Lösung.