Mitteldeutschland kompakt | 29.03.2022

Die EU-Innenminister haben eine verbindliche Regelung zur Verteilung der Ukraine-Flüchtlinge abgelehnt. Bei einem Treffen in Brüssel erteilten sie verpflichtenden Aufnahmequoten eine Absage. Stattdessen verwiesen die Minister lediglich auf eine sogenannte Solidaritätsplattform der EU-Kommission, wo Länder mit freien Kapazitäten freiwillige Angebote einstellen können. Zudem sollen finanzielle Hilfen für aufnehmende Staaten geprüft werden. Bundesinnenministerin Faeser sagte in den ARD-Tagesthemen, sie hätte sich verbindlichere Regelungen zur Verteilung der Kriegsflüchtlinge gewünscht. Sie halte das weiter für erstrebenswert.

Deutschland und sechs weitere EU-Länder haben ihren Bürgern davon abgeraten, als freiwillige Kämpfer in die Ukraine zu reisen. Bundesjustizminister Buschmann und seine Kollegen aus Frankreich, Belgien, Italien, Luxemburg, den Niederlanden und Spanien verabschiedeten einen entsprechenden Aufruf. - Die Ukraine hatte Ende Februar die Schaffung einer internationalen Legion innerhalb der ukrainischen Streitkräfte angekündigt. Nach Angaben von Außenminister Kuleba haben sich bereits 20.000 ausländische Kämpfer gemeldet.

Sachsen will Ukraine-Flüchtlinge auf alle Landkreise verteilen. Der Sprecher der Landesdirektion, Holm Felber, sagte dem MDR, in den großen Städten seien Wohnraum, Schul- und Kitaplätze knapp. Deshalb müsse man die Reserven auf dem Land sowie in kleineren und mittleren Städten nutzen. Felber betonte aber, man spreche mit den Flüchtlingen, um Ängste auszuräumen. Laut Landesdirektion sollen in dieser Woche jeweils 70 Ukrainerinnen und Ukrainer in die Landkreise Görlitz, Leipzig, Nordsachen und ins Erzgebirge kommen, 50 in den Vogtlandkreis und 150 in den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Kleinere Kontingente sind für die Städte Leipzig und Chemnitz vorgesehen.

Die Universität Leipzig möchte geflüchteten ukrainischen Studierenden einen schnellen Einstieg in Deutschkurse ermöglichen. Gemeinsam mit dem "Studienkolleg Sachsen" plant die Hochschule, mehr Deutschkurse anzubieten und bereits existierende Kurse aufzustocken. Es soll Sprachkurse auf verschiedenen Niveaustufen geben. Ziel ist, den Geflüchteten Studentinnen und Studenten eine rasche Fortführung ihres Hochschulstudiums zu ermöglichen. Für deutschsprachige Studiengänge an der Universität Leipzig wird ein Sprachniveau auf C1 vorausgesetzt.

Heranwachsende, die mit ihrer Familie oder unbegleitet nach Deutschland kommen, stehen unter dem besonderen Schutz der UN-Kinderrechtskonvention. Die Broschüre "Alle Kinder haben Rechte" der Servicestelle Kinder- und Jugendschutz Sachsen-Anhalt und des Kinder- und Jugendbeauftragten des Landes klärt dazu mit Bildern und einfachen Worten in ukrainischer Sprache auf. Das Format der Broschüre ist so gewählt, dass es in jede Hosentasche passt. Die Broschüre "Alle Kinder haben Rechte" wird gefördert durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung und kann über die Webseite www.servicestelle-jugendschutz.de kostenlos bestellt werden.

Die Stadt Halle will bis Ende der Woche knapp 50 Wohnungen ausschließlich und dauerhaft für Flüchtlinge haben und sucht nun auch Wohnungspaten. Die Paten helfen ehrenamtlich beim Einrichten der Wohnung und spenden dafür Möbel aber Gegenstände, die die zukünftigen Bewohner einfach nur erfreut, wie ein Radio oder ein paar CDs inklusive Player. Die Spendenbereitschaft für all diese Dinge ist groß. Gegenwärtig werden 26 Wohnungen bereits durch Ehrenamtliche vorbereitet, noch in dieser Woche soll für die ersten die Schlüsselübergabe sein. Weitere Engagierte sind gesucht: dazu einfach die per E-Mail an die Adresse willkommen@halle.de wenden.

Registrierte Flüchtlinge aus der Ukraine können ab sofort im Wartburgkreis offiziell arbeiten. Das Landratsamt hat eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen. Die Erlaubnis gilt demnach sowohl für geflüchtete Ukrainer als auch für Drittstaatler, die wegen des Kriegs die Ukraine verlassen mussten. Wer eine Beschäftigung annimmt, muss die allerdings umgehend beim Amt anzeigen.

Rund 400 Schülerinnen und 30 Lehrer in Gebesee haben sich an einem Spendenlauf für die Ukraine beteiligt. Dabei wurden gestern knapp 1.400 Euro Sponsorengelder gesammelt. Die Spende ist für den Vereine Ukrainische Landsleute e.V. bestimmt.