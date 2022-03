Mitteldeutschland kompakt | 30.03.2022

Um die Integration von Ukraine-Flüchtlingen in den deutschen Arbeitsmarkt geht es heute Nachmittag bei einem Spitzentreffen in Berlin. Bundesarbeitsminister Heil hat dazu führende Vertreter von Wirtschaft, Gewerkschaften und Sozialverbänden eingeladen. Laut dem Ministerium soll es unter anderem um praktische Fragen wie Sprachkurse und die Anerkennung ukrainischer Berufsabschlüsse gehen. Heil selbst hatte bei der Ankündigung des Treffens gesagt, die Geflüchteten sollten schnell die Möglichkeit haben, in Deutschland eine Arbeit aufzunehmen. Zugleich gehe es darum, sie vor Abzocke in der Arbeitswelt zu schützen.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sieht derzeit keinen Bedarf, mehr Sprach- und Integrationskurse anzubieten. Ein Sprecher sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, das System sei gut aufgestellt. Von den mehr als 50.000 zugelassenen Lehrkräften seien aktuell nur 12.000 im Einsatz. Bei steigender Nachfrage werde sich das Angebot erhöhen, ohne dass dafür ein längerer Vorlauf nötig sei. Auch der Berufsverband für Integrations- und Berufssprachkurse erklärte, es gebe genug Angebote. Geschäftsführerin Carstensen forderte jedoch mehr Unterstützung vom Bund. Wenn Mütter ihre Kinder zu den Kursen mitbrächten, brauche man Räumlichkeiten. Im Gegensatz zum Personal seien diese nicht finanziert.

Die Schulen in Deutschland haben inzwischen mehr als 20.000 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine aufgenommen. Das ergab eine erste Abfrage der Kultusministerkonferenz bei den Ländern. Die Zahl dürfte aber deutlich höher sein, da es noch keine Daten aus NRW, Hamburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen gab.

Sachsen stellt sich auf eine steigende Zahl von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine ein. Nach Angaben von Innenminister Roland Wöller (CDU) sind bislang rund 20.000 Ukrainer in den Freistaat gekommen. Knapp 4.300 von ihnen würden sich derzeit in Erstaufnahmeeinrichtungen aufhalten. Die Registrierung der Geflüchteten sei eine Herausforderung, sagte Wöller. Die Staatsregierung habe den Landkreisen personelle Unterstützung zugesagt. Auch 30 Polizisten seien vor Ort, um bei der Registrierung zu unterstützen. Die meisten Flüchtlinge in Sachsen haben nach Wöllers Angaben derzeit Dresden und Leipzig aufgenommen.

Der sächsische Flüchtlingsrat hat auf Probleme bei der Versorgung Geflüchteter aus der Ukraine hingewiesen. Sprecher Schmidtke sagte MDR AKTUELL, es dauere oft mehrere Wochen, bis die Menschen Geld nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhielten. Bis dahin seien sie auf die Hilfe Ehrenamtlicher angewiesen, die zum Beispiel die Kosten für die Nahrungsversorgung übernähmen. Schmidke kritisierte zudem, dass Geflüchtete für jeden Arztbesuch einen Behandlungssschein vom Sozialamt vorlegen müssen. Das Personal in den Ämtern sei ohne medizinische Ausbildung und müsse entscheiden, ob eine Behandlung notwendig sei oder nicht. Das erschwere die medizinische Betreuung.

Thüringens Justiz- und Migrationsminister Adams hat darum gebeten, die im Haushaltsplan vorgesehenen Ausgabenkürzungen in seinem Ressort auszusetzen. Der Grünen-Politiker sagte MDR AKTUELL, für die Betreuung und Versorgung von Ukraine-Flüchtlingen müssten rund 77 Millionen Euro zusätzlich aufgebracht werden. Er habe deshalb eine Anpassung der Sparvorgabe beantragt. Der Haushaltsplan sieht vor, dass das Ministerium seine diesjährigen Ausgaben um rund 22 Millionen Euro kürzen soll. Die Grünen wollen wegen der Mehrkosten durch die Flüchtlingsversorgung einen Nachtragshaushalt. CDU, AfD und FDP sind dagegen. SPD und Linke wollen die konkrete Entwicklung der Flüchtlingszahlen abwarten.

Trotz der Gas-Frühwarnstufe ist die Energieversorgung in Thüringen nach Angaben der Landesregierung nicht gefährdet. Energieministerin Anja Siegesmund sagte MDR THÜRINGEN, die Versorgungssicherheit sei gegeben. Allerdings bedeute das Ausrufen der Frühwarnstufe, dass alle Gaskunden versuchen sollten, weniger zu verbrauche. Den Angaben der Thüringer Energie AG zufolge ist die Versorgung auch ohne russisches Gas bis zum Sommer gesichert. Laut TEAG-Chef Stefan Reindl wurden neue Gasbezugsquellen erschlossen. Unter anderem lieferten die USA über Tanker so genanntes LNG - also verflüssigtes Erdgas. Auch Norwegen und die Niederlange hätten ihre Lieferungen erhöht. Wenn es in den nächsten Wochen wärmer werde, komme man mit Hilfe der Gas-Speicher zurecht, so Reindl. Laut TEAG wurde zudem bereits im Jahr 2018 ein Gasmangel in einer landesweiten Übung simuliert. Demnach gibt es auch Pläne, wie im Ernstfall die Gasversorgung reduziert werden müsste. Dabei wird zwischen geschützten und ungeschützten Kunden unterschieden. Geschützte Kunden sind etwa Krankenhäuser, Gaskraftwerke oder private Haushalte. Als nicht-geschützte Kunden gelten zum Beispiel Industriebetriebe.