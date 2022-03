Mitteldeutschland kompakt | 31.03.2022

Geflüchtete aus der Ukraine sollen so schnell wie möglich eine Perspektive auf dem deutschen Arbeitsmarkt erhalten. Das teilte Bundesarbeitsminister Heil nach einem Spitzentreffen mit Wirtschaftsverbänden, Gewerkschaften und Sozialorganisationen in Berlin mit. Der SPD-Politiker sagte, zuerst bräuchten die ankommenden Menschen natürlich Obdach, Schutz und medizinische Versorgung. Man müsse aber schon die Integration in den Arbeitsmarkt mitdenken. Dazu gehörten Fragen wie Kinderbetreuung, Sprachkurse und die Anerkennung ukrainischer Berufsabschlüsse. Heil forderte zugleich einen wirkungsvollen Schutz der Geflüchteten vor ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen und Sozialdumping. Arbeitsgeber-Präsident Dulger mahnte ein unbürokratisches Vorgehen der Behörden an. Für die Unternehmen sei es wichtig, dass schnell Rechtssicherheit über den Aufenthalts-Status ukrainischer Bewerber bestehe.

Die Bundesregierung hat gemeinsam mit der Organisation SOS Kinderdorf eine Anlaufstelle für die Aufnahme von ukrainischen Waisenkindern eingerichtet. Bundesfamilienministerin Spiegel erklärte, die Koordinierungsstelle solle gewährleisten, dass die Kinder als Gruppen mit ihren Betreuern zusammenbleiben könnten. An die Telefon-Hotline könnten sich unter anderem Hotels, Jugendherbergen und Schullandheime wenden, die Kinder aufnehmen könnten. Sie richte sich aber auch an Menschen, die Waisenkinder aus der Ukraine gebracht hätten. Den Angaben zufolge gibt es in der Ukraine rund 100.000 Waisen- und Heimkinder.

Der Landkreis Zwickau bereitet sich auf die Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine vor. Bis Jahresende werden 7.000 Menschen erwartet. Cornelia Brettschneider, stellvertretende Dezernentin für Jugend, Soziales und Bildung im Landkreis Zwickau erklärt, dass aktuell zirka 2500 Unterbringungsplätze bei 7.000 prognostizierten Flüchtlingen aus der Ukraine fehlen würden. Konkret versuche man, sowohl Kapazitäten in Hotels und Pensionen anzumieten. Parallel wolle man auch weitere Unterkünfte finden und dort Menschen zumindest vorübergehend unterbringen, bspw. in ehemaligen Bürogebäuden, in Sporthallen oder sonstigen großen Hallen.

Das ehemalige Maritim-Hotel in Halle wird wieder zur Flüchtlingsunterkunft. Wie die Mitteldeutsche Zeitung berichtet, hat sich darauf gestern der Stadtrat geeinigt. Im ehemaligen Maritim- sowie im Hammerhotel in Halle-Neustadt sollen demnach spätestens ab Mitte April Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine unterkommen. Die Nutzung der Sporthalle Brandberge als Notunterkunft wird damit dem Bericht zufolge wiedereingestellt. Bereits im Jahr 2015 war das Maritim-Hotel in Halle für Flüchtlinge aus Syrien angemietet worden.

Nicht nur tausende Menschen haben auf der Flucht vor dem Krieg in der Ukraine bereits Zuflucht in Sachsen-Anhalt gefunden. Mit dabei sind vermehrt auch Heimtiere. Sachsen-Anhalts Tierschutzbeauftragter appelliert an Tierfreunde, sich auf Plattformen wie https://help.tasso.net oder https://help.vdh.de/helfen/ registrieren zu lassen, wenn sie privat die Aufnahme von Geflüchteten und deren Heimtieren ermöglichen können. Tierbesitzer, die aus der Ukraine nach Sachsen-Anhalt einreisen, werden gebeten, sich bei den zuständigen Veterinärämtern zu melden und die Einfuhr ihrer Tiere unter Heimtiereinfuhr.UA@lvwa.sachsen-anhalt.de nachträglich zu beantragen. Nur so könne sicher verhindert werden, dass ungewollt mit den Tieren gefährliche Tierseuchenerreger nach Deutschland eingeschleppt würden. Ein besonderes Augenmerk gelte dabei der in der Ukraine noch auftretenden Tollwut, so der Tierschutzbeauftragte. Das Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten des Landes Sachsen-Anhalt hat die wichtigsten Hinweise zur Einreise mit Heimtieren aus der Ukraine auf einem Merkblatt in deutscher und ukrainischer Sprache zusammengefasst. Die Hinweise sollen neben den ukrainischen Flüchtlingen auch alle Einrichtungen informieren, die Tiere aufnehmen und unterbringen.

Der Thüringer Lehrerverband fordert klare Regeln für den Unterricht von ukrainischen Kindern. Wie ein Sprecher des Verbands mitteilte, sind die Schulen in der gegenwärtigen Situation auf sich allein gestellt. Für den Unterricht der ukrainischen Kinder, gebe es bisher noch kein einheitliches Konzept und kaum Hilfen von den zuständigen staatlichen Schulämtern und vom Bildungsministerium. So gebe es nur Notlösungen. Viele Schulen versuchen derzeit durch einen separaten Deutschkurs ein Angebot für die Kinder zu schaffen. In einigen Schulen wird sogar ein ukrainisch-sprachiger Unterricht angeboten. Auch Unterricht auf Englisch ist möglich. Bundesweit wurden bereits 20.000 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine aufgenommen. Von Thüringen liegen derzeit noch keine Zahlen vor.