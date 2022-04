Mitteldeutschland kompakt | 01.04.2022

Bundeskanzler Scholz hat Forderungen von Russlands Präsident Putin zur Begleichung von Gasrechnungen abgelehnt. Scholz teilte auf Twitter mit, die Zahlung russischer Gaslieferungen finde entsprechend der bestehenden Verträge in Euro und Dollar statt. Das sei so und werde auch so bleiben. Deutsche Großkunden von Gazprom reagierten auf Putins Forderungen zurückhaltend. Die "Verbundnetz Gas AG" in Leipzig erklärte, man sei dabei, den Sachverhalt zu analysieren. Auch der Energiekonzern Uniper teilte mit, man befinde sich in der Prüfung. - Putin hatte in einem Dekret angeordnet, dass westliche Staaten ab morgen Konten bei der Gazprom-Bank eröffnen müssen, um weiter russisches Gas zu erhalten. Andernfalls würden die Lieferungen eingestellt.

Der Verein Connection fordert einen sofortigen unbefristeten Schutzstatus für alle Kriegsdienstverweigerer aus der Ukraine, Belarus und Russland. Der Verein setzt sich weltweit für Kriegsdienstverweigerer und Deserteure ein. Mitglied Friedrich sagte MDR AKTUELL, es helfe den Menschen nichts, wenn sie nach einem Jahr in ihre Heimat zurückkehren müssten und dann der Verfolgung ausgesetzt seien. Die stellvertretende Vorsitzende der Unions-Bundestagsfraktion, Lindholz, sieht keinen Bedarf, den Schutzstatus von Kriegsdienstverweigerern anzupassen. Sie sagte, ukrainische Flüchtlinge fielen ohnehin unter den Schutz der Richtlinie. Dazu gehörten selbstverständlich auch Kriegsdienstverweigerer. Bei allen anderen Flüchtlingen müsse eine Prüfung im regulären Asylverfahren erfolgen.

Für eine erste Orientierung für geflüchtete Studentinnen und Studenten aus der Ukraine wurde die Internet-Seite "www.pack-dein-studium.de" erweitert. Hier sind nun Informationen zur Hochschullandschaft in Sachsen und Tipps für Studieninteressierte aus der Ukraine auch in Ukrainisch und weiteren Sprachen verfügbar. Um Studieninteressierte auf das Online-Angebot aufmerksam zu machen, werden in den kommenden Tagen und Wochen in Behörden und Unterkünften Plakate gehängt. Über einen QR-Code auf dem Plakat gelangen Interessierte direkt zu den Informationen. Die Kampagne wird auch über die sozialen Medien beworben.

Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Schneider, hat Sachsen-Anhalt ein gutes Zeugnis bei der Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge ausgestellt. Der SPD-Politiker sagte in Dessau, aktuell würden doppelt so viele Flüchtlinge betreut wie vorgesehen. Dass es hierzulande einfach gemacht werde und sich keiner beschwere, finde er toll. Mit Blick auf die Bereitstellung von möblierten Wohnungen ermunterte der Ostbeauftragte die zuständigen Kommunen und Landkreise, bei Ausschreibungen nicht zu bürokratisch vorzugehen. Man müsse mit Augenmaß und Fingerspitzengefühl handeln. In Sachsen-Anhalt leben derzeit schätzungsweise 15.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Die tatsächliche Zahl ist vermutlich höher, auch wegen der vielen privaten Hilfsangebote und -transporte.

Das Regionalbüro der Landtagsabgeordneten Susan Sziborra-Seidlitz in Quedlinburg wird zum Informations- und Austauschort für ukrainische Geflüchtete. Am Freitag, den 1. April, um 15 Uhr öffnet es als "Kontaktcafé Голубка – Holubka" erstmals seine Pforten. Zweimal wöchentlich gibt es dann in der Marktstraße 8 neben kostenlosem Kaffee, Tee und Gebäck alle Informationen für geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer aus einer Hand. Das Team des Regionalbüros wurde dafür durch eine muttersprachliche Mitarbeiterin verstärkt. Ehrenamtliche Helfer*innen sind willkommen. Hilfsangebote können auch ganz niedrigschwellig an einer Pinnwand hinterlassen werden. Kontakt: kontaktcafe@sziborraseidlitz.de

In Thüringen können ukrainische Flüchtlinge vorerst nicht zentral erfasst werden. Wie Michael Brychcy vom Gemeinde- und Städtebund MDR THÜRINGEN sagte, ist dies kurzfristig nicht umsetzbar. Anders als gefordert bleibe es deshalb weiter Aufgabe der Kommunen, die Flüchtlinge zu registrieren. Das Problem ist die fehlende Technik - beim Land UND bei den Kommunen. Nach Angaben des Gemeinde- und Städtebundes gibt es pro Behörde in der Regel ein Gerät, um Flüchtlinge zu erfassen - viel zu wenig, bei einer Aufnahmedauer von einer halben Stunde. Beim heutigen Treffen von kommunalen Spitzenverbänden versprach Ministerpräsident Bodo Ramelow, sich auch bundesweit für eine Lösung einzusetzen. Eine erneute Zusage gab es dafür, dass das Land alle Kosten für die ukrainischen Flüchtlinge übernimmt. Dafür muss aber erst noch der rechtliche Rahmen geschaffen werden. Auch beim kommunalen Finanzausgleich muss voraussichtlich nachgebessert werden. Sobald Flüchtlinge Sozialleistungen bekommen, darf das nicht zulasten der Kommunen gehen, so Ramelow.

In Erfurt wird am Nachmittag ein Flugzeug mit ukrainischen Kriegsflüchtlingen aus Moldau erwartet. Wie das Bundesinnenministerium mitteilte, wird der Flug durch Spenden finanziert. Er ist Teil einer internationalen Luftbrücke für Menschen, die in Nachbarländer der Ukraine geflüchtet sind. Die Flüchtlinge sollen in Thüringen untergebracht werden. Vor einer Woche hatte erstmals eine Sondermaschine etwa 130 Ukraine-Flüchtlinge aus Moldau direkt nach Deutschland geflogen. Die Maschine landete in Frankfurt.