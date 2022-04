Mitteldeutschland kompakt | 04.04.2022

Die Bundesregierung will Flüchtlinge aus der Ukraine besserstellen. Bundesinnenministerin Faeser sagte der Bild-Zeitung, die Grundleistungen für die Geflohenen sollten auf Hartz-IV-Niveau angehoben werden. Der Leistungssatz für einen alleinstehenden Asylbewerber liege derzeit bei 367 Euro pro Monat, der Hartz-IV-Satz bei 449 Euro. Faeser verwies darauf, dass viele Geflüchtete gut qualifiziert seien. Für sie seien die Jobcenter daher bessere Ansprechpartner als die Sozialämter. Sie kündigte an, die Vorschläge beim Bund-Länder-Gipfel am Donnerstag durchsetzen zu wollen. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums wurden in Deutschland bislang fast 307.000 Kriegsflüchtlinge erfasst.

Seit gestern gibt es in Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen weitere Erleichterungen bei den Corona-Regeln. So gehört beispielsweise die Maskenpflicht beim Einkaufen der Vergangenheit an. Es wird nur noch empfohlen, in Geschäften einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Nach dem Beschluss der Landesregierung gelten eine Reihe sogenannter Basisschutzmaßnahmen. Dazu zählt etwa die Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr und in geschlossenen Räumen in Arztpraxen und Krankenhäusern. Auch die Tests an Schulen und Kitas bleiben vorerst erhalten.

Im Erzgebirge sind in den vergangenen Tagen mehrere Gebäude und Flächen mit dem russischen Propaganda-Symbol "Z" beschmiert worden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, wurde ein 26-jähriger Mann als Tatverdächtiger ermittelt. Beamte hätten ihn auf Bildern einer Überwachungskamera erkannt. Daraufhin sei seine Wohnung durchsucht worden. Nach bisherigen Erkenntnissen sprühte der Mann das "Z"-Symbol im Raum Burkhardtsdorf, Ehrenfriedersdorf und Thalheim teils metergroß an Supermärkte und Werbetafeln sowie auf einen Parkplatz und auf eine Straße. - Wer das Symbol aus dem Ukraine-Krieg öffentlich zeigt, kann sich auch in Sachsen strafbar machen. (So. 17.30 Uhr)

Das neue Begegnungs- und Informationszentrum für ukrainische Flüchtlinge in Plauen wird gut angenommen. Das sagte Plauens Ausländerbeauftrage Heidi Seeling auf Nachfrage. Seit Freitag bekommen Neuankömmlinge dort Antworten auf die wichtigsten Fragen. Ehrenamtliche Dolmetscher helfen, die Sprachbarriere zu überwinden. Das Begegnungs- und Informationszentrum in der Plauener Stadtgalerie ist Montag bis Samstag - von 14 bis 19 Uhr geöffnet.

Im Haus der Kathedrale in Dresden ist am Montag eine Anlaufstelle für Geflüchtete und Ratsuchende eröffnet worden. Wie das Bistum Dresden-Meißen mitteilte, nimmt die Einrichtung in Trägerschaft des Malteser Hilfsdienstes Schritt für Schritt ihre Arbeit auf. In einem Ladenlokal in der Schloßstraße solle ein weitreichendes fachliches Angebot für Geflüchtete und Helfer bereitstehen. Dazu gehören den Angaben zufolge Beratung und Unterstützung bei notwendigen Anträgen. Der Treffpunkt solle aber auch die Möglichkeit zum Austausch mit Muttersprachlern bieten.

Im Kultur- und Begegnungszentrum Ariowitsch-Haus in Leipzig gibt es Unterstützung für Flüchtlinge, die aus der Ukraine nach Leipzig gekommen sind. Angeboten wird zum Beispiel Hilfe beim Ausfüllen von Formularen, Kinderbetreuung oder die Vermittlung psychologischer und juristischer Hilfe. Das Ariowitsch-Haus befindet sich in der Hinrichsenstraße 14 und ist Montag bis Donnerstag von 9:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.

Der Hallesche Hanseverein lädt ukrainische Geflüchtete am 4. April in das Hansekontor (Mansfelder Strasse 57, Halle) ein, damit sie sich mal außerhalb ihrer Notunterkunft treffen und austauschen können. Gemeinsam wollen die Anwesenden den ukrainischen Nationaleintopf - Bortsch - kochen, um ihn dann portionsweise ab 17:00 Uhr gegen eine Spende am Vordereingang des Hansekontors auszuteilen und zu verkaufen. Der Erlös wird den Flüchtlingen zur Verfügung gestellt!

Die Gesundheitskosten von geflüchteten Ukrainern ohne Chipkarte können sich Ärzte und Apotheker in Thüringen vom Land erstatten lassen. Nach einem Bericht der "Thüringer Allgemeinen" bereiten die Berufsverbände und das Migrationsministerium einen entsprechenden Vertrag vor. Dennoch appelliert Migrationsminister Dirk Adams an die Ukrainer, sich zügig zu registrieren - damit erhalten sie auch eine elektronische Gesundheitskarte.

An der Kreisvolkshochschule in Mühlhausen beginnt am Montag der erste Deutschkurs für Flüchtlinge aus der Ukraine. Wie Leiterin Petra Franke MDR THÜRINGEN sagte, wird eine Muttersprachlerin aus der Ukraine mit 15 Teilnehmern beginnen. Der Kurs dauert drei Monate, täglich gibt es vier Unterrichtsstunden. Angemeldet haben sich Frauen im Alter zwischen 17 und 75 Jahren. Sie sind erst vor wenigen Tagen nach Deutschland geflüchtet.