Mitteldeutschland kompakt | 05.04.2022

Das Thüringer Bildungsministerium will bis kommende Woche einen Vorschlag erarbeiten, wie ukrainische Kinder in den Kindergärten betreut werden können. Ein Sprecher sagte MDR THÜRINGEN, es würden verschiedene Möglichkeiten geprüft. So habe die Stadt Erfurt beantragt, in ihren Einrichtungen fünf Prozent mehr Kinder betreuen zu dürfen als eigentlich erlaubt. Möglich ist nach Angaben des Ministeriums auch, das Personal in den Kindergärten mit ukrainischen Helferinnen und Helfern aufzustocken. Laut Gemeinde- und Städtebund ist die personelle Situation in vielen kommunalen Kindergärten schon jetzt angespannt.

Ab Dienstag bietet das Weimarer Jobcenter besondere Beratungen für ukrainische Flüchtlinge an. Sie könnten sich nun an zwei Terminen in der Woche beraten lassen, teilte die Stadt mit. Jeweils am Dienstag- und am Donnerstagvormittag stehen ein Mitarbeiter des Jobcenters und ein Dolmetscher zur Verfügung. Termine müssen nicht vereinbart werden. Angemeldete Flüchtlinge dürfen in Thüringen arbeiten. Mit der Registrierung der Flüchtlinge kommt die Stadtverwaltung allerdings nicht hinterher. Man hoffe, bis Ostern alle Ankommenden erfasst zu haben, hieß es von der Stadt.

In Thüringen werden vermehrt antirussische Übergriffe registriert. Seit Beginn des Ukraine-Krieges ermittelt die Polizei in elf Fällen. Dabei geht meist um Sachschäden, Beleidigungen und Bedrohungen, wie das Landeskriminalamt mitteilte. Beispielsweise war der sowjetische Friedhof in Weimar mit Farbe beschmiert worden. Auch einem Fall von Körperverletzung gehen die Ermittler nach. Bundesweit wurden etwa 300 Übergriffe gemeldet.

Mehrere Initiativen und Vereine in Sachsen wünschen sich mehr Unterstützung für die Betreuung ukrainischer Kriegsflüchtlinge. Das ist das Ergebnis eines Treffens mit Ministerpräsident Kretschmer und Vertretern der Landesregierung. Fünf Wochen nach Kriegsbeginn sinke die Hilfsbereitschaft, sagte ein Freiwilliger aus Leipzig MDR SACHSEN. Ehrenamtliche kämen an ihre Grenzen, es brauche Aufwandsentschädigungen. Einige Familien, die Geflüchtete seit Wochen bei sich zu Hause aufgenommen hätten, wünschten sich zumindest eine finanzielle Entschädigung für Betriebskosten wie Heizung, Wasser und Strom. Einige Kommunen zahlen inzwischen pauschal fünf Euro pro Tag und Person an Private, die Ukrainer bei sich aufnehmen. Flüchtlingshelfer beklagten eine überbordende Bürokratie. Der Ministerpräsident und seine Kabinettskollegen sagten zu, gemeinsam mit den Freiwilligen an einer Verbesserung zu arbeiten.

Das sächsische Kultusministerium will doppelt so viele Lehrer für ukrainische Kinder an sächsischen Schulen beschäftigen, wie bisher geplant. Damit stünden nun 400 zusätzliche Stellen zur Verfügung - vorerst befristet bis zum Schuljahresende, sagte Kultusminister Christian Piwarz MDR SACHSEN. Derzeit sind 3.300 ukrainische Kinder für den Schulbesuch in Sachsen angemeldet. 680 wurden laut Piwarz bereits einer konkreten Schule zugewiesen.

In Leipzig werden ab morgen (6. April) immer mittwochs und sonntags kostenlose Stadtführungen für ukrainische Kriegsflüchtlinge angeboten. Die Touren starten jeweils um 10:30 Uhr ab Tourist Information Leipzig in der Katharinenstraße 8, sollen durch die Innenstadt führen und 90 Minuten dauern. Während des Rundgangs gibt der Gästeführer einen Überblick über die Attraktionen der Stadt und deren Geschichte. Zusätzlich informiert er über Einkaufsmöglichkeiten, Apotheken, Restaurants und gibt den Teilnehmern Tipps, um sich in Leipzig zurechtzufinden. Leider gebe es derzeit in Leipzig noch keine Ukrainisch sprechenden Gästeführer, so dass der Rundgang auf Russisch gehalten werden, heißt es. Die Anzahl der Teilnehmer pro Rundgang ist auf 20 Personen begrenzt, Plätze können online gebucht werden.

Eine Auszeit von Gedanken um die Kriegsereignisse in ihrem Heimatland will das LuchsKino am Zoo in Halle den ukrainischen Kindern ermöglichen. Heute Nachmittag wurde die ukrainische Version des Animationsfilms CLARA UND DER MAGISCHE DRACHE kostenlos im Kino gezeigt. 2019 in der Ukraine produziert, erzählt der Film von Abenteuern, Mut und Freundschaft. 170 Kinder finden im LuchsKino Platz. Im April wird der Film auch auf Deutsch gezeigt, dann als Spendenaktion. Weitere Filme auf Ukrainisch sollen folgen - auch für Erwachsene.

Geflüchtete, die Wohnraum in Halle suchen, können über www.awo-spi.de/unterkunft-finden alle Angebote einsehen und direkt Kontakt mit den Anbietenden aufnehmen. Angeboten werden bislang private, kostenfreie Unterkünfte. Die Stadt Halle und AWO SPI weisen darauf hin, dass die App jedoch neben Unterbringungs-Angeboten auch für Vermietungs-Angebote genutzt werden kann und bittet Anbietende, jene Wohnungen, die an Geflüchtete aus der Ukraine vermietet werden können, ebenfalls in die App einzustellen. Über die App konnten bereits rund 20 Personen in Unterkünfte vermittelt werden. Insgesamt hat die AWO SPI somit bislang mehr als 550 Geflüchtete in eine private Unterbringung vermittelt. Das Portal ist mehrsprachig und kann auch über eine App genutzt werden. Mehr Infos dazu: www.awo-spi.de/ukraine.

Das deutsche Entwicklungsministerium stockt die Hilfen für die Republik Moldau auf. Ministerin Schulze teilte mit, um das Nachbarland der Ukraine bei der Bewältigung der Flüchtlingslage zu unterstützen, stelle Deutschland 40 Millionen Euro bereit. Das sind fünf Millionen Euro mehr als ursprünglich angekündigt. Das Land hat laut Schulze 100.000 Kriegsflüchtlinge aufgenommen. Sie verwies darauf, dass Moldau fast vollständig von russischem Gas abhängig ist. Die Inflation in dem Land sei auf 18 Prozent gestiegen. Die Bundesregierung hat heute in Berlin zu einer Geberkonferenz eingeladen, um die internationale Hilfe für Moldau anzukurbeln.