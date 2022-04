Mitteldeutschland kompakt | 06.04.2022

Knapp sechs Wochen nach Beginn des Ukraine-Kriegs kommen in Sachsen weniger Flüchtlinge an. Wie Innenminister Wöller mitteilte, sind derzeit in den Erstaufnahmeeinrichtungen rund 3.650 Menschen aus der Ukraine untergebracht - in der vergangenen Woche waren es bis zu 4.300. Derzeit sind die Erstaufnahmeeinrichtungen in Sachsen ungefähr zu 65 Prozent belegt. Dass die Sonderzüge aus Görlitz ausgesetzt seien, spiegele sich auch in diesen Zahlen wider, so Innenminister Roland Wöller. Zudem sind rund 1.200 Ukrainer, die zunächst zentral vor allem in Dresden und Leipzig untergebracht waren, auf die Landkreise verteilt worden. Insgesamt sollen mittlerweile schätzungsweise 25.000 Flüchtlinge aus der Ukraine in Sachsen wohnen, sagte die Präsidentin der Landesdirektion, Regina Kraushaar. Genaue Zahlen gibt es auch deshalb nicht, weil die Flüchtlinge aus der Ukraine sich nicht registrieren müssen. Wer also privat untergekommen ist und sich noch nicht registriert hat, taucht in keiner Statistik auf. Insgesamt müsse man sich auf bis zu 80.000 Flüchtlinge aus der Ukraine vorbereiten, die in Sachsen Schutz suchen könnten, hieß es heute aus dem Innenministerium.

Die Städtische Musikschule Chemnitz bietet ab sofort kostenlosen Unterricht für Geflüchtete aus der Ukraine an. Wie es aus dem Rathaus heißt, sind Anmeldungen persönlich oder telefonisch bei der Musikschule möglich sowie über die Internetseite www.musikschule-chemnitz.de. Zusätzlich stellt die Städtische Musikschule ab sofort immer Mittwochabend ihren Bandprobenraum für alle geflüchteten Menschen zur Verfügung.

Im mittelsächsischen Waldheim ist eine Unterkunft für ukrainische Kriegsflüchtlinge eingerichtet worden. Sie bietet 400 Menschen Platz und befindet sich in einem Seminar- und Tagungszentrum. Wie Landrat Matthias Damm MDR SACHSEN sagte, gibt es dort Einzelzimmer und Seminarräume. Die ersten Gäste würden voraussichtlich in der kommenden Woche erwartet. Auch müssten noch Arbeitsplätze des Landkreises eingerichtet werden für die Erstaufnahme und Registrierung.

In Sachsen-Anhalt sind bisher mindestens 16.835 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine direkt von den Landkreisen und kreisfreien Städten aufgenommen worden, darunter sind mindestens 1.855 Kinder im Kindergarten- und 3.977 Kinder im schulpflichtigen Alter (Stand: 4. April 2022, 15.00 Uhr). Bisher nicht vollständig erfasst sind ukrainische Kriegsflüchtlinge, die bei Freunden, Verwandten oder hilfsbereiten Sachsen-Anhalterinnen und Sachen-Anhaltern privat untergekommen sind.

Im Landesverwaltungsamt gibt es seit 8. März 2022 eine Koordinierungsstelle Ukraine, die rund um die Uhr erreichbar ist und die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine sowohl mit dem Bund, den anderen Bundesländern als auch mit den Landkreisen und kreisfreien Städten in Sachsen-Anhalt koordiniert. Die Verteilung im Land erfolgt unter Berücksichtigung einer Aufnahmequote, die grundsätzlich an der Einwohnerzahl der Landkreise und kreisfreien Städte orientiert ist. Die Aufnahmequote wird halbjährlich angepasst. Da Sachsen-Anhalt in den ersten Wochen freiwillig deutlich mehr Menschen aufgenommen hat, als nach dem bundesweiten Königsteiner Schlüssel vorgesehen ist, sind in der Zeit vom 18. März bis 2. April 2022 durch den Bund keine Zuweisungen nach Sachsen-Anhalt erfolgt. Es kamen aber weiterhin Schutzsuchende auf private Initiativen hin an.

Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Grimm-Benne fordert, Geflüchtete aus der Ukraine mit einer Gesundheitskarte auszustatten. Sie sagte, dies würde die Kommunen entlasten und unnötige Behördengänge ersparen. Von der Gesundheitsministerkonferenz sei ein deutliches Signal ausgegangen. Man wolle Geflüchteten aus der Ukraine einen unbürokratischen und schnellen Zugang zur Gesundheitsversorgung eröffnen. Laut Grimm-Benne stimmen sich Bund und Länder derzeit über die Finanzierung und Abrechnung ab. Das Thema könnte auf der morgigen Ministerpräsidentenkonferenz besprochen werden.

Das Zeiss-Planetarium Jena zeigt seine erfolgreiche Show "Voyager" jetzt auch in ukrainischer Sprache. Zu den ersten beiden Vorführungen sind Flüchtlingsfamilien am Mittwochnachmittag eingeladen gewesen, wie das Planetarium mitteilt. Am Freitagabend soll es eine weitere Vorführung geben, die für ukrainische Flüchtlinge und ihre Begleitpersonen ebenfalls kostenfrei ist. Laut Planetarium ist die Show in Zusammenarbeit mit den Kiewer Produktions-Studios UMA Vision entstanden und jetzt in der ukrainischen Originalsprachfassung zu erleben. In der mehrfach international ausgezeichneten Show "Voyager" geht es um die unendliche Mission der 1977 gestarteten Voyager-Raumsonden. Sie sollen die entferntesten Planeten des Sonnensystems erforschen und lieferten schon spektakuläre Bilder. Das Programm wird für Menschen ab neun Jahre empfohlen.

IHK und Handwerkskammer Erfurt warnen vor Folgen des Ukraine-Krieges für die Wirtschaft. Auf dem Jahresempfang der Kammern sagte IHK-Präsident Dieter Bauhaus, die Zusatzkosten seien noch nicht kalkulierbar. Schon jetzt seien gestörte Lieferketten, Materialengpässe und gestiegene Energiepreise spürbar. Unternehmer sprachen von Mehrkosten etwa im Straßenbau von bis zu 30 Prozent. Sie fordern unter anderem geänderte Klauseln, um Kosten in bereits geschlossenen Verträgen anpassen zu können.