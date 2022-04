Mitteldeutschland kompakt | 07.04.2022

Der SV Dessau 05 weitet sein Engagement für Geflüchtete aus der Ukraine aus. Bis zum Saisonende erhalten ukrainische Flüchtlinge freien Eintritt zu allen Spielen des SV Dessau 05, teilte der Verein mit. Als Nachweis an der Tageskasse ist ein Pass aus der Ukraine ausreichend. Seit inzwischen 3 Wochen betreuen Trainer des SV Dessau 05 zudem geflüchtete Kinder in der Notunterkunft am Dessauer Berufsschulzentrum. Dabei stehen Bewegungsspiele und Spaß im Vordergrund, so der Verein weiter.

Seit 2006 hat das Dessauer Liborius-Gymnasium eine Schulpartnerschaft mit dem Licej N° 315 in Kiew, bis zur Pandemie 2019 gab es regelmäßige Besuche. Doch mit dem Kriegsausbruch hat die Schulpartnerschaft eine ganz neue Dimension angenommen: Familien aus Kiew kommen nach Dessau, Dessauer Eltern organisieren deren Unterbringung und die geflohenen Schüler*innen bekommen am Liborius-Gymnasium regelmäßig Deutschunterricht.

Die Stadt Dresden plant einen Schulstandort ausschließlich für ukrainische Flüchtlingskinder. Das hat Bildungsbürgermeister Jan Donhauser im Bildungsausschuss des Stadtrates erklärt. Nach seinen Angaben soll das Schulgebäude am Höckendorfer Weg dafür genutzt werden. Bislang ist die Schule aus DDR-Zeiten ein Ausweichstandort, wenn an anderen Schulen gebaut wird.

Die Aktion "Hilfspaket für ukrainische Kriegsflüchtlinge" der Propsteikirche Leipzig versorgt täglich bis zu 400 Menschen. Dieses Resümee zog Pfarrer Gregor Giele nach den ersten drei Wochen dieser Hilfsaktion. Giele sagte, die Größenordnung dieses Projektes habe ihn überrascht. Man habe eine Einkaufsliste nach den Essgewohnheiten in der Ukraine zusammengestellt. Die Lebensmittelspenden kämen von vielen Einzelspendern. Der Pfarrer bat um weitere Spenden. Auf der Internetseite der Propsteikirche Leipzig sei auch eine Spendenkontonummer zu finden. Außerdem würden freiwillige Helfer gesucht.

Das Sozialamt der Stadt Chemnitz hat eine zentrale Anlaufstelle für ukrainische Kriegsflüchtlinge eingerichtet. Die Büros befinden sich im Moritzhof und sind an allen Wochentagen außer mittwochs geöffnet. Für die Beantragung von Sozialleistungen stehen Dolmetscher zur Verfügung. Bislang haben sich 2.004 Ukrainer in Chemnitz registriert. Darunter sind über 1000 Frauen sowie mehr als 800 Kinder und Jugendliche.

Die Bürgerstiftung Jena Saale-Holzland richtet für Geflüchtete und Bedürftige eine Kleiderkammer in der Alten Feuerwache ein. Wie eine Sprecherin sagte, könnten Spender ab Donnerstagnachmittag gut erhaltene Bekleidung abgeben. Ab Dienstag nach Ostern, 19. April, wird die Kleiderkammer in der Saalbahnhofstraße dann regelmäßig öffnen - immer von Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr. Die Stiftung nimmt den Angaben nach nur gewaschene oder gereinigte Kleidung für Frühjahr und Sommer entgegen. Vor allem Textilien und Schuhe für Frauen und Kinder werden gesucht, auch Gummistiefel und Regenkleidung. Die Kleiderkammer wird von ehrenamtlichen Helferinnen betrieben.

Studenten der Weimarer Bauhaus-Universität bauen Küchenmöbel für ankommende Flüchtlinge. Die Stadt Weimar hat bereits 40 dieser Küchenzeilen bestellt. Einige seien schon fertiggestellt und würden nun nach und nach in die Wohnungen eingebaut. Die Küchen seien schnell zu bauen, der Materialeinsatz mit rund 70 Euro gering und die Teile lieferbar, hieß es. Die Idee dazu kam aus den Reihen ehrenamtlich helfender Studenten. Sie hätten den Bedarf erkannt und gehandelt, teilte die Stadt mit.

Die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Südthüringen hat sich gegen ein Embargo von russischem Öl und Gas ausgesprochen. Nur wer stark ist, könne helfen, heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Schreiben. Damit reagiert die Kammer auf das von der EU-Kommission vorgeschlagene neue Sanktionspaket gegen Russland. Darin ist unter anderem von einem Importstopp für Kohle aus Russland die Rede. Laut der IHK leiden schon jetzt viele Unternehmen der Region unter den stark gestiegenen Energiepreisen. Käme ein Embargo, müssten Betriebe ihre Produktion herunterfahren beziehungsweise einstellen, so die IHK. Gleichzeitig hat das Südthüringer Unternehmerparlament den Überfall Russlands auf die Ukraine verurteilt.

Vor dem Bund-Länder-Gipfel zu Flüchtlingen aus der Ukraine fordern die Kommunen klare Zusagen. Notwendig sei unter anderem eine auskömmliche Pauschale pro Flüchtling, sagte Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte und Gemeindebundes der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Die Länder sehen bei den Kosten den Bund am Zug. Die Flüchtlinge sollten vom Jobcenter versorgt werden und nicht vom Sozialamt, forderte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine sind mehr als 300.000 Flüchtlinge in Deutschland eingetroffen. Die genaue Zahl ist unbekannt, weil es keine Registrierungspflicht gibt.

Die Schulen und Berufsschulen in Deutschland haben inzwischen fast 41.200 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine aufgenommen. Das teilte die Kultusministerkonferenz mit. Mit rund 8.400 Anmeldungen liege Bayern an der Spitze. Für Sachsen würden rund 1.800 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine gemeldet, die an Schulen aufgenommen worden seien. In Sachsen-Anhalt seien es 250. Aus Thüringen liegen keine Zahlen vor.