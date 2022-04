Mitteldeutschland kompakt | 11.04.2022

Bei einer internationalen Geberkonferenz für ukrainische Kriegsflüchtlinge sind mehr als zehn Milliarden Euro zusammengekommen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte in Warschau, die Teilnehmer-Staaten hätten Spenden und Kredite von insgesamt 9,1 Milliarden Euro zugesagt. Deutschland gibt eine knappe halbe Milliarde Euro. Außerdem stellt die EU-Kommission gemeinsam mit der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung eine weitere Milliarde bereit. Nach UNO-Angaben sind inzwischen 11,5 Millionen Ukrainer auf der Flucht vor dem Krieg. 4,4 Millionen von ihnen haben das Land verlassen.

Der bayerische Innenminister Herrmann hat bei der Unterbringung ukrainischer Kriegsflüchtlinge mehr Hilfe vom Bund gefordert. Der CSU-Politiker sagte, das gelte finanziell und organisatorisch. Eine der größten Herausforderungen sei, genug Wohnraum zu finden. Nur weil Jobcenter die Miete finanzierten, sei noch keine Wohnung frei. Gerade in Ballungsräumen habe man schon jetzt mit einem eklatanten Mangel zu kämpfen. Ukrainer müssten deshalb auch auf ländliche Regionen verteilt werden. Es müsse möglich sein, einen Wohnsitz vorzuschreiben. Nur dort sollten Geflüchtete dann auch Leistungen erhalten.

Der Deutsche Akademische Austauschdienst hat eine Online-Plattform für aus der Ukraine geflüchtete Studierende und Wissenschaftler ins Leben gerufen. Auf der Webseite der Nationalen Akademischen Kontaktstelle Ukraine finden Geflüchtete Informationen zu Aufenthalt, Studium und Forschung sowie zum Alltagsleben in Deutschland. Auch Hilfsangebote der deutschen Wissenschaft sind auf der Webseite gebündelt. Das Portal ist auf Deutsch, Englisch und Ukrainisch verfügbar. DAAD-Präsident Mukherjee sagte, man gehe derzeit von bis zu 100.000 ukrainischen Studierenden und Forschenden aus, die in nächster Zeit Unterstützung und eine Perspektive in Deutschland brauchten.

In Halle gibt es jetzt eine Sprechstunde für Geflüchtete aus der Ukraine, die unter psychischen Problemen leiden. Initiiert hat das ein Team der Psychiatrischen Institutsambulanz der Uniklinik. Dabei geht es zum einen darum, psychische Krankheiten zu behandeln, die die Menschen schon vor ihrer Flucht hatten. Die Ambulanz hilft aber auch bei Problemen, die durch den Krieg und die Flucht entstanden sind, sagt Psychotherapeut Semjon Sidanov. Nicht nur Patientinnen und Patienten mit schweren psychischen Störungen sollen dort Hilfe finden, erklärt Oberarzt Michael Brütting: "Es geht auch darum, Menschen einen Raum zu bieten, die hierhergekommen sind und die einfach stark psychisch belastet sind von der Gesamtsituation." Die Sprechstunde findet wöchentlich als Gruppentherapie mit etwa zehn Personen in der Ambulanz in der Magdeburger Straße statt. Das Gespräch in der Gruppe helfe dabei, zu erkennen, dass andere Menschen Ähnliches durchgemacht haben. Eine Ergotherapeutin, die Erfahrungen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie hat, könne sich in dieser Zeit um die Kinder der Patientinnen und Patienten kümmern. Bei Bedarf könnten außerdem Einzelgespräche angeboten werden.

Das gestrige Benefizkonzert zugunsten der Ukraine in der Staatskanzlei in Magdeburg erbrachte insgesamt 1.300 Euro an Spenden. Das Geld wurde an die Ukrainische Pfarrei St. Nikolaus in Magdeburg übergeben.

Sachsen verzichtet auf die dreiwöchige Tollwut-Quarantäne für Tiere aus der Ukraine. Als Voraussetzung nannte das Gesundheitsministerium aber eine tierärztliche Untersuchung. Die Landesdirektion stellte klar, trotz dieser Änderung seien in den Flüchtlingsunterkünften weiterhin keine Haustiere erlaubt.

Die Stadt Dresden will eine Schule im Süden der Stadt für ukrainische Flüchtlingskinder bereitstellen. Das Gebäude am Höckendorfer Weg dient bislang als Ersatz, wenn andere Schulen saniert werden. Jetzt sollen jeweils acht Klassen für Grundschüler und Oberschüler eingerichtet werden. Laut Bildungsbürgermeister Jan Donhauser müsse nun noch Mobeliar für die größeren Schülerinnen und Schüler beschafft werden. Für die Kleineren sei es bereits vorhanden. Außerdem müsse am Standort die IT-Technik überprüfen werden, um bestmögliche Lernverhältnisse für die ukrainischen Schülerinnen und Schüler zu schaffen.