Mitteldeutschland kompakt | 12.04.2022

Die Sparkassen-Finanzgruppe hat nach eigenen Angaben bislang mehr als 100.000 Konten für Geflüchtete aus der Ukraine eingerichtet. Der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes teilte mit, man leiste schnelle Hilfe, wo es notwendig sei. Die Konten sind für ukrainische Geflüchtete vorerst kostenlos.

In Deutschland sollen die Berufsqualifikationen von geflüchteten ukrainischen Ärzten und Pflegekräften rasch anerkannt werden. Darauf haben sich die Gesundheitsminister der Länder in einer Videoschalte geeinigt. Demnach soll Ärzten im Rahmen des geltenden Rechts zügig eine Berufserlaubnis erteilt werden. Zudem wolle man dafür sorgen, dass unterbrochene medizinische Ausbildungen schnellstmöglich fortgesetzt werden könnten. Hierfür prüfe der Bund notwendige rechtliche Änderungen.

Probealarm am 13. April innerhalb der regulären Anlagentests: Morgen um 15 Uhr, ertönen in Dresden die Sirenen zum regulären Probealarm. Weil sich tausende aus der Ukraine geflüchtete Menschen in der Stadt befinden, werden diese in ihren Unterkünften vorab fremdsprachig über den Hintergrund des Probealarms informiert, um unnötige Ängste zu vermeiden. Wenn Sie private Gastgeber für Geflüchtete sind, bitten wir um Mithilfe, die Probealarm-Information rechtzeitig weiterzutragen. Auf den Internetseiten der Feuerwehr Dresden befinden sich weitere wichtige Informationen rund um das Sirenen-Warnsystem inklusive Hörproben. Den Probealarm gibt es viermal pro Jahr zur Überprüfung aller 200 Anlagen. Zu hören ist ein 12 Sekunden dauerndes Signal. Es besteht aus kurzem Anschwellen, Halten und Abschwellen. Am Ende kommt noch ein Gong, ähnlich dem auf Bahnhöfen oder Flughäfen.

Mit dem Probealarm ist keine Warnung oder Gefahr verbunden. Das städtische Brand- und Katastrophenschutzamt testet regelmäßig das Warnsystem für die Bevölkerung, damit es einwandfrei funktioniert. Die nächsten Probealarm-Termine in Dresden sind am 13. Juli und am 12. Oktober 2022.

In Görlitz gibt es ab sofort eine neue Beratungsstelle und Selbsthilfeeinrichtung für traumatisierte Frauen und Kinder aus der Ukraine. Sie entstand aus einer privaten Initiative heraus, sagt Joachim Trauboth, Beauftragter für Migration und Integration von der SPD in Görlitz. Die Kreisentwicklungsgesellschaft ENO stellt auf der Elisabethstraße kostenlos die Räume zur Verfügung. Weil die Psychologin und Sozialpädagogin selbst aus der Ukraine geflohen sind, kann die Betreuung muttersprachlich erfolgen. Da beide keine Kassenzulassung haben, arbeiten die Beratungsstelle als ehrenamtliche Selbsthilfegruppe.

In Sachsen-Anhalt ermittelt die Polizei in zwei Fällen wegen mutmaßlicher sexueller Übergriffe auf geflüchtete Ukrainerinnen. Wie das Landeskriminalamt auf MDR-Anfrage mitteilte, wird in Stendal eine mutmaßliche Vergewaltigung untersucht. In Magdeburg gebe es eine Strafanzeige wegen sexueller Belästigung. Nähere Angaben wollte das LKA aufgrund der laufenden Verfahren nicht machen. - Seit Wochen gibt es Berichte darüber, dass Geflüchtete aus der Ukraine an Bahnhöfen in Deutschland gezielt von Kriminellen angesprochen werden.

Auffällige Graffitis mit dem Buchstaben "Z" sind in der Heiligenstädter Innenstadt (Eichsfeld) aufgetaucht. Wie eine Stadtsprecherin MDR THÜRINGEN sagte, sind die Buchstaben bisher auf Parkscheinautomaten und einer Statue entdeckt worden. Bürgermeister Thomas Spielmann bezeichnete die Graffiti auf Facebook als politische Schmierereien. Das "Z" gilt als russisches Propagandasymbol im Ukrainekrieg.