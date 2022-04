Mitteldeutschland kompakt | 13.04.2022

Die fünf führenden Wirtschaftsforschungs-Institute haben ihre Konjunktur-Prognose deutlich gesenkt. Wegen des Krieges in der Ukraine und der anhaltenden Corona-Pandemie erwarten sie in diesem Jahr nur noch ein Wachstum von 2,7 Prozent. Im Herbst hatten sie noch 4,8 Prozent vorhergesagt. Bei einer sofortigen Unterbrechung russischer Gas-Lieferungen würde das Wirtschaftsplus auf 1,9 Prozent schrumpfen. Die Inflation in diesem Jahr wird nach Schätzung der Wirtschaftsforscher bei 6,1 Prozent liegen. Das wäre der höchste Wert seit 40 Jahren. Die Wirtschafts-Experten mahnten die Politik, Hilfspakete gegen die hohen Energie-Preise vorsichtig zu dosieren. Würden die Hilfen zu breit ausgereicht, treibe das zusätzlich die Inflation.

Die Schulen in Deutschland haben mittlerweile fast 60.000 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine aufgenommen. Das zeigen aktuelle Zahlen der Kultusministerkonferenz. Mit mehr als 12.000 Anmeldungen lag Bayern an der Spitze, vor Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg.

Die 43 Mitgliedssparkassen im Ostdeutschen Sparkassenverband (OSV) nehmen die Unterstützung der Kriegsgeflüchteten ernst. Mittlerweile haben die Institute knapp 10.500 Konten eröffnet. Hinzu kommen zahlreiche Spendenaktionen und Initiativen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort. Bereits kurz nach Eintreffen der ersten Geflüchteten hatte der Ostdeutsche Sparkassenverband Informationsmaterialen, beispielsweise zur Girokonteneröffnung in ukrainischer Sprache, herausgegeben.

Der Landkreis Leipzig wird vorerst keine freien Wohnungen für Geflüchtete aus der Ukraine mehr anmieten. Das Landratsamt in Borna teilte dem MDR mit, es seien noch Kapazitäten in den Erstaufnahmeeinrichtungen vorhanden und die Flüchtlingszahlen gingen zurück. Es könnten aber weiterhin freie Wohnungen gemeldet werden, damit sie eventuell später genutzt würden. - Der Landkreis hatte ein bestehendes Containerdorf in Borsdorf wieder in Betrieb genommen. Zudem leben 200 Ukrainer in der Erstaufnahmestelle in Rötha. Im gesamten Landkreis Leipzig sind bisher knapp 1.900 Ukrainer registriert, die meisten von ihnen sind privat untergekommen.

In Chemnitz kommen weiter viele ukrainische Kinder an, deshalb sucht die Stadt jetzt ukrainisch sprechende Pädagogen. Sie sollen bei der Betreuung an Kitas und Schulen helfen. Freiwillige mit entsprechender Ausbildung können sich online unter mitdenken.sachsen.de melden.

Städte und Gemeinden in Sachsen-Anhalt haben Probleme bei der Registrierung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. Der Präsident des Städte- und Gemeindebundes, Küper, sagte dem MDR, es gebe zu wenig Erfassungsgeräte, um zum Beispiel Fingerabdrücke Geflüchteter zu scannen. Zudem fehlten Mitarbeiter, um alle Aufgaben zu bewältigen.

In Magdeburg sollen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aus den Messehallen ausziehen und in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden. Wie die Stadt mitteilte, wird dafür das Haus Budenberg im Stadtteil Buckau hergerichtet. Dorthin würden die ersten Flüchtlinge bereits Ostern umziehen. Möglich gemacht haben das auch zahlreiche Freiwillige, die zum Beispiel Betten aufgebaut haben. - Perspektivisch soll es weitere Unterkünfte geben. Aktuell sind laut Stadt knapp 3.700 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Magdeburg.

Heute startet in Halle eine neue Orientierungsführung für Geflüchtete aus der Ukraine. Vergangene Woche war der Andrang in Halle so groß, dass einzelne Leute weggeschickt werden mussten. Dolmetscherin und Stadtführerin Beate Krauße führt die Ukrainer durch Halle, zeigt die Stadtverwaltung, Museen, Restaurants und Freizeitmöglichkeiten. Im Anschluss an die Führung sind alle zu einer Riesenradfahrt auf dem Halmarkt eingeladen - und können sich so einen Überblick über Halle aus 55 Metern verschaffen. Nächste Woche, am Mittwoch um 11 Uhr, ist wieder eine Stadtführung geplant. Treffpunkt ist das Marktschlösschen.

Die Stadt Weimar hält an einer dezentralen Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge fest. Wie Bürgermeister Ralf Kirsten sagte, sind bislang 621 Menschen aus dem Kriegsgebiet in Weimar angekommen. Keiner von ihnen müsse in einer großen Gemeinschaftsunterkunft oder gar einer Turnhalle leben. Das sei vor allem den vielen Menschen zu verdanken, die Privatunterkünfte zur Verfügung stellten. In den Tagen nach Ostern werden laut Kirsten erste städtische Wohnungen von Flüchtlingen bezogen. In einem ersten Schritt könnten dort bis zu 25 Menschen untergebracht werden. Überwiegend seien das Flüchtlinge, die derzeit in Hotelzimmern wohnen. Einige Hotels hätten den Wunsch geäußert, die Zimmer wieder leer zu ziehen. Nach und nach kämen immer mehr Touristen in die Stadt.